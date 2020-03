Un homme digne de ce nom est caractérisé par tout ce qu’il dit, fait, touche, consomme, et avec qui il le fait. Du coup, logique que votre voiture en dise long sur qui vous êtes. Et si vous souhaitez renvoyer un message positif et affirmer publiquement votre statut de mâle alpha il est important de posséder un véhicule qui a de la gueule. Du coup, voici notre classement officiel des 10 SUVs qui feront que tout le monde vous prenne pour un mâle alpha.

#6. BMW Serie 7

Utilisée par la Chancelière Angela Merkel en personne comme véhicule de fonction, le BMW Serie 7 est sans aucune revendication possible la berline par excellence pour qui souhaiterait se faire respecter. Agressive à souhait, à l’allure digne d’une flèche et avant (calandre + luminaires) à couper le souffle, le cocktail détonant d’une voiture d’exception et un plaisir à rouler sur le bitume.

Ne vous engagez cependant sur une Serie 7 que si vous en avez les moyens. Coûteuse à l’achat comme à l’entretien, ce véhicule est également réservé à l’élite. Il faut le mériter gentleman !

#7. Jagar F-Pace

L’on ne pouvait pas parler des véhicules les plus représentatifs de la gente masculine sans évoquer la marque britannique par excellence qui se destine avant tout aux hommes : Jaguar. Son SUV F-Pace est l’un des plus réussis de notre ère et surtout l’un des plus pratiques et luxueux.

#8. Mercedes GLC

Qui dit véhicule de luxe, de mâle, moderne et puissant, sans parler de la marque à l’étoile ? Pour ne pas dire Mercedes ? En effet l’allemand s’est modernisé en opérant une cure de jouvence sur l’ensemble de sa gamme de véhicules. Avec le modèle GLC, il est question de mettre l’homme à l’honneur.

Une image valant 1 000 mots, nous vous laissons juge des émotions et réactions que procurent simplement la vue d’un GLC. Sachez cependant qu’il n’est pas donné et vous propulsera d’un coup sans escale dans la cour des grands. On respecte toujours ceux qui roulent en Mercedes c’est un fait.