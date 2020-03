Un homme digne de ce nom est caractérisé par tout ce qu’il dit, fait, touche, consomme, et avec qui il le fait. Du coup, logique que votre voiture en dise long sur qui vous êtes. Et si vous souhaitez renvoyer un message positif et affirmer publiquement votre statut de mâle alpha il est important de posséder un véhicule qui a de la gueule. Du coup, voici notre classement officiel des 10 SUVs qui feront que tout le monde vous prenne pour un mâle alpha.

#4. Volkswagen T-Cross

L’allemand Volkswageen n’a pas que des références huppées dans son catalogue. Il propose en effet un T-Cross qui outre son prix, possède divers éléments qui font sa superbe. Notamment un gabarit contenu et la quasi-totalité des équipements de série ou en option dont un homme moderne peut avoir besoin en 2020.

Surtout indiqué pour une conduite urbaine, il saura également se fondre dans le décor en cas de déplacement de type camping ou lors d’une virée rurale. Il s’adresse surtout aux jeunes qui souhaitent affirmer leur masculinité non au détriment de la santé de leur portefeuille.

#5. Audi Q3

La marque aux anneaux est très connue dans le monde. Et elle l’est d’autant plus qu’elle se rapport à un homme qui représente chez certaines femmes l’idéal de la masculinité et du mâle alpha. Il s’agit de Jason Statham qui a au cours de sa carrière utilisé tant de Audi qu’on ne les compte plus. Notamment dans la saga le Transporteur, dans laquelle il a officié.

Du coup, bien qu’il soit question de vous affirmer vous et non d’ajouter du crédit à Statham, nous vous recommanderons toujours forcément une Audi. Elle se prête à tous les usages et surtout à toutes les sorties.

Entre amis ou avec des femmes, en famille ou seul. Et de plus le géant bavarois s’est enfin décidé à revoir les prix de ses bolides à la baisse. Autant dire que tous les voyants sont au vert pour que vous sautiez le pas vers une Audi Q3.