Netflix vient de publier la liste des films et séries, dessins animés et documentaires qui devraient débarquer sur sa plateforme dès le 3 avril 2020. Dans celle-ci on découvre des séries déjà connues comme La Casa de Papel qui revient dans une saisons 4 très attendue. De nouvelles productions originales telles que Outer Banks font leur apparition. Bref à vous d’apprécier la liste qui est proposée cic-dessous.

Les 13 séries ajoutées au catalogue Netflix en avril 2020

La Casa de Papel saison 4 – débarque sur Netflix le 3 avril Terrace House : Tokyo 2019-2020 (Partie 3) – débarque sur Netflix le 7 avril Brews Brothers – débarque sur Netflix le 10 avril Outer Banks – débarque sur Netflix le 15 avril Fary : Hexagone (Partie 2) – débarque sur Netflix le 16 avril Fauda (Partie 3) – débarque sur Netflix le 16 avril Drôle de planète – débarque sur Netflix le 22 avril La Casa de Los Flores saison 3 – débarque sur Netflix le 23 avril After Life saison 2 – débarque sur Netflix le 24 avril The Last Kingdom saison 4 – débarque sur Netflix le 26 avril Mes Premières Fois – débarque sur Netflix le 27 avril Trois mètres au dessus du sol – débarque sur Netflix le 29 avril The Circle Game – date en avril communiquée prochainement

Les 13 films ajoutés au catalogue Netflix en avril 2020

La casa de Papel : le phénomène – débarque sur Netflix le 3 avril Coffee & Kareem – débarque sur Netflix le 3 avril Le catcheur masqué – débarque sur Netflix le 10 avril Tigertrail – débarque sur Netflix le 10 avril Love, Wedding, Repeat – débarque sur Netflix le 10 avril La terre et le sang – débarque sur Netflix le 17 avril La folie des hauteurs – débarque sur Netflix le 17 avril Sergio – débarque sur Netflix le 17 avril The Willoughbys – débarque sur Netflix le 22 avril Le fléau de Breslau – débarque sur Netflix le 22 avril Le silence du marais – débarque sur Netflix le 22 avril Tyler Rake – débarque sur Netflix le 24 avril Mensonges et Trahisons – débarque sur Netflix le 30 avril

Comment profiter de ces séries ?

Rien de plus simple pour profiter de ce catalogue que de posséder un ou des appareils compatibles, un compte Netflix, ainsi que de souscrire à un abonnement mensuel ou annuel.

Parmi les appareils compatibles pour visionner du contenu Netflix, on compte notamment les smartphones et tablettes iOS et Android, de même que le PC/Mac/Linux et même les télévisions connectées ou SmartTV. Les offres des deux services s’adressent à une catégorie différente de consommateurs. Cependant voici l’essentiel à savoir au sujet du prix de l’abonnement à Netflix :