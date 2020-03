Nokia fut à une certaine époque la marque de téléphones la plus utilisée au monde. Après avoir mal négocié le virage du smartphone et résolument décidé à reprendre sa place de leader, Nokia n’a de cesse de lancer de nouveaux produits depuis 2016. Pour sa quatrième année de croissance en termes de ventes, Nokia dévoile le 8.3 5G, son premier smartphone compatible avec la norme de télécommunications du futur. Le Nokia 8.3 5G est officiel et à prix mini.

Un smartphone masculin par excellence

Quelle est la couleur qui caractérise le plus la masculinité ? Le bleu bien évidemment. Or Nokia a fait de cette couleur la nuance de base de ses produits depuis quelques années. Et le 8.3 5G dont il est question ici ne déroge pas à la règle.

On a droit à un smartphone assez racé et aux contours fermes mais arrondis, un poinçon qui perce l’écran en façade et loge le capteur photo frontal. Du reste, tout rapporte à l’homme aussi bien au niveau de la tenue que de la préhension manuelle de l’appareil.

La fiche technique complète du Nokia 8.3 5G

Nous préférons rappeler que le Nokia 8.3 5G est un smartphone milieu de gamme. Il ne faut donc pas s’attendre à ce qu’il puisse concurrencer les iPhone 11 Pro Max et Galaxy S20 Ultra. Même si à de nombreux égards ce petit terminal fait parfois mieux que ses aînés plus huppés.

Dimensions : 171.9 x 78.6 x 9 mm

Poids : 220 g

Processeur : Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G gravé en 7 nm cadencé à 2.4 GHz

GPU : Adreno 620

RAM + Stockage : 6 ou 8 Go de RAM selon le modèle choisi + 64/128 Go de stockage

interne extensibles via un slot microSDXC jusqu’à 512 Go

Ecran : dalle IPS LCD de 6,81 pouces définie en 2 400 x 1 080 pixels selon un ration 20 : 9 et une fréquence de rafraîchissement de 65 Hz

Batterie : 4 500 mAh

Appareil photo principal : quadruple capteur photo de 64 + 12 + 2 + 2 millions de pixels + objectif ultra-grand-angle

Appareil photo secondaire : capteur photo unique de 24 millions de pixels

Connectivité : 5G/4G, USB-C, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS, GLONASS

Système : Android 10 One

Source : TechGuru