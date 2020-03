Face au coronavirus les pouvoirs publics français ont pris des décisions drastiques dont celle de confiner la population jusqu’au 15 avril prochain. Durant cette période confinement, que faire ? Comment s’occuper ? Histoire de ne pas s’ennuyer. Si vous manquez d’inspiration, pourquoi ne pas faire connaissance avec les voisines de l’immeuble ? Dans cette optique et surtout pour vous donner matière à visionner durant vos soirées pimentées, PornHub vient d’annoncer la gratuité de son offre premium jusqu’à la fin du mois de mars 2020.

PornHub est 100 % gratuit pour les Français jusqu’à la fin du mois

Si vous aimez les films pour adultes, vous avez déjà probablement visité et consommé du contenu sur la plateforme PornHub. Il s’agit de l’une des plateformes de streaming de films pornographiques les plus populaires du globe. Malheureusement du fait de son succès PornHub est devenu avec le temps très utilisé au point de pousser ses fondateurs à mettre en place une offre Premium qui propose moyennant paiement un accès à du contenu de haute facture.

Et en la matière nous vous confirmons qu’il s’agit bel et bien de films de qualité XXL. Et c’est de cette offre Premium que PornHub a décidé d’offrir aux Français durant la période de confinement afin de les aider à passer le temps.

La gratuité de cette offre prendra fin à la fin du mois de mars. Même si rien n’exclut que PornHub prolonge cette période de grâce liée à la pandémie coronavirus en France.

Quels sont les avantages de l’offre Premium ?

Ils sont nombreux et il faut vivre ces avantages pour pouvoir en juger. Ceci étant dit, sachez que l’offre Premium de PornHub propose notamment du contenu sans publicité et même au format HD.

Source : PhonAndroid