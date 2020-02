En début du mois de février, l’application WhatsApp a reçu une mise à jour assez importante qui apportait entre autres nouveautés une évolution phare attendue par des millions d’utilisateurs. En l’occurence le mode sombre. Désormais officiel et en cours de déploiement dans le monde, le mode sombre de WhatsApp n’est pas si aisé à activer. Comment le faire sur votre smartphone ? Nous vous expliquons tout ce que vous devez savoir !

Pourquoi le mode sombre ?

Nos smartphones émettent des filtres de lumière bleutée qui sont assez nocifs pour nos yeux. Ce sont eux qui sont notamment à l’origine des maux de tête et des insomnies suite lorsqu’on utilise longtemps smartphones et tablettes, télévision ou ordinateur.

De plus, ces écrans assez lumineux sont hautement énergivores. Ce qui explique par exemple le fait que ceux-ci peinent à fonctionner deux jours durant, sans avoir besoin de passer par la case de la recharge.

En réponse à cette problématique, les géants de la tech ont développé le mode sombre qui est désormais disponible sur divers appareils. Notamment sur les iPhone et les terminaux de marques concurrentes. Ce mode sombre teinte de noir l’intégralité de l’interface des smartphones ou presque. Peu de lumière est émise par l’appareil et très peu parvient à nos yeux. Du coup, on encaisse moins de fatigue visuelle et notre smartphone ou tablette gagne en autonomie.

Malheureusement, si les système d’exploitation des smartphones notamment iOS et Android jouissent d’un mode sombre, ce n’est pas le cas de toutes les applications. Raison pour laquelle quelques-unes comme WhatsApp ont décide de proposer à leurs utilisateurs un mode sombre.

Comment activer le mode sombre sur WhatsApp pour Android

Rejoindre le programme bêta

Attendre confirmation d’inscription au programme bêta

Mettre à jour l’application vers la version la plus à jour de WhatsApp

Si l’option ci-dessus ne fonctionne pas, télécharger et installer la dernière version via APK

Quitter WhatsApp

Ouvrir WhatsApp puis sélectionner l’option Réglages > Discussions et activer le mode sombre

Source : PhonAndroid