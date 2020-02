Officiellement mis en ligne en 2004 par Mark Zuckerberg, le réseau social Facebook est devenu en l’espace de presque deux décennies une plateforme incontournable dans nos vies. Alors que les spécialistes crient à la dépendance, une journée mondiale sans Facebook a été décrétée et elle se tiendra le 28 février prochain. Nous revenons sur ce que vous devez savoir de cette journée mondiale.

Quel est l’impact réel de Facebook dans nos vies ?

Avec une plage d’utilisateur estimée à 2 milliards d’individus uniques, Facebook a réalisé le hold-up du siècle en matière de mise en relation des personnes et biens. C’est un raz-de-marée que le groupe dirigé par son fondateur a opéré sur nos habitudes quotidiennes.

Véritable créateur de communautés, Facebook aide à rester en contact avec ses amis et proches. Juste que le réseau social ne s’est pas arrêté en si bon chemin. Désormais, pour s’informer (actualité en France comme à l’étranger), pour acheter des biens de consommation ou des biens mobiliers et immobiliers, pour rencontrer l’amour et pourquoi pas l’âme-sœur, tout peut se faire depuis votre ordinateur ou votre smartphone sur Facebook.

Une dépendance réelle, des conséquences dramatiques

Le système de notifications mis en place par Facebook éveille chez ses utilisateurs un réflexe de consultation de leur fil d’actualité. Ainsi, chaque jour nous pouvons désormais ouvrir et rouvrir l’application Facebook plus d’une vingtaine de fois, voire beaucoup plus pour les fans du réseautage social façon Facebook.

S’installe donc une certaine addiction au réseau social, qui parvient même à réinventer les rendez-vous et événements du quotidien.

La journée mondiale sans Facebook

Le 28 février prochain, le monde célébrera la journée mondiale sans Facebook. Encore appelée journée de déconnexion, la journée mondiale sans Facebook a pour intérêt de permettre à tout un chacun de prendre du recul et faire le point quant à son utilisation et sa dépendance à Facebook.