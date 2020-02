Le look full black a ceci de particulier que bien mis en pratique il ressort la masculinité ou les traits de caractère virils d’un homme. Du coup, il est important de savoir se vêtir en mode full black au risque de transformer une sortie habillée probablement top, en un flop monumental. Voici les 3 looks full black à adopter absolument en 2020 !

Le dandy chic, le plus populaire

Ce look est en fait assimilé au tout en noir. C’est véritablement le full black qui est ici représenté au travers des vêtements que vous choisissez. Cela peut être un look de type costume, chemise et lunettes noires, ou un pantalon et un col roulé 100 % noirs. Peu importe le type de vêtements, seule la couleur est une contrainte pour parler de dandy chic : tout doit être noir.

Ce look permet de faire le mariage parfait entre la couleur noire et l’élégance. Tendance et atemporel, ce look saura vous accompagner tout au long de cet hiver qui ne cesse de surprendre. Aussi bien soirée que pour aller au travail, votre dandy chic vous donnera fière allure tout en faisant ressortir le mâle alpha qui sommeille en vous !

Le casual chic monochrome

Ce look allie un look décontracté à un un peu plus sérieux. Pour ce faire, seule l’un des éléments du vêtement sera à prédominance noire, le reste étant des nuances plus ou moins claires du noir.

Cela peut être un pantalon slim gris, ou noir moins foncé. Ceci étant dit, l’élément de base généralement noir est un haut col roulé.

Le style urbain moderne

Vous êtes plutôt streetwear ? Le style urbain moderne est fait pour vous. Pantalon, col roulé et une sneaker tout en noir ou juste en nuances de noir et tout le monde est content !