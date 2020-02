Tenter d’accorder ses chaussures au reste de sa tenue relève parfois du véritable casse-tête. Heureusement, en prenant soin de posséder quelques indispensables, il est possible de se rendre présentable en toutes circonstances. Dès lors, vêtements et chaussures peuvent devenir de réels atouts, quitte à opter pour des chaussures réhaussantes pour homme afin de gagner quelques précieux centimètres de prestance supplémentaire.

Des Richelieu ultra classiques

Une paire de Richelieu parfaitement sélectionnée peut se prêter à des tenues tantôt professionnelles et sérieuses, tantôt élégantes et raffinées. Ces chaussures peuvent soutenir l’esthétique entière de votre look. Choisissez-les en noir pour les associer à un complet en laine dans les tons gris, à un pardessus bleu marine ou encore à un jean et à un blazer ou un gilet pour une classe plus décontractée. Et pour prendre un peu de hauteur, n’hésitez pas à opter pour un modèle comportant une talonnette pour homme qui, dissimulée dans des Richelieu, passera complètement inaperçue.

Des mocassins élégants et confortables

Les mocassins sont un autre modèle disponible parmi les chaussures réhaussantes pour homme. Pratiques et confortables grâce à leur design sans lacets, les mocassins sont parfaits pour souligner votre élégance quel que soit votre choix de tenue. Pour une allure classique, des mocassins en cuir poli à porter avec un pantalon habillé seront parfaits. Quant à la version colorée en daim, vous l’adopterez pour un style semi-décontracté en l’associant à un jean et à une veste sur une chemise: il se prête quasiment à tout. Même le look relax de vos vacances lui va très bien!

Des baskets casual chic

Le style casual chic est particulièrement tendance. Savant mélange de classe et de décontraction, ce look peut s’obtenir en associant un jean noir, un tee-shirt ou un polo et une veste un peu plus habillée à des baskets de ville. Si vous préférez des sneakers, choisissez plutôt un jean gris ou beige et une marinière à porter avec une veste. Là encore, des modèles avec talonnette pour homme sont tout à fait possibles et vous permettront de gagner quelques centimètres.

Des boots Chelsea, des désert boots ou des chaussures de randonnée

Parce qu’un look irrésistible, cela se cultive par tous les temps ! L’avantage des boots est qu’elles ont naturellement tendance à nous faire prendre un peu de hauteur. En version chaussures rehaussantes homme, elles sont donc particulièrement convaincantes. Les modèles British façon brogues confèrent un côté baroudeur à un look basé sur le denim. Les boots Chelsea sont parfaitement indémodables et sont un allié très contemporain des habits casual chic. Enfin, si vous souhaitez structurer un style décontracté, des combat boots peuvent apporter une touche punk très spontanée. Au contraire, associées à une tenue monochrome, elles rappelleront les codes militaires et souligneront la masculinité de l’ensemble.

Des baskets de sport

Les chaussures de running ont bel et bien leur place dans une garde-robe au goût du jour. Trop souvent cantonnées aux tenues très « hip-hop », ces chaussures aux allures contestataires sont parfaites dans les looks hybrides. Et que vous les préférez en chaussures réhaussantes pour homme ou en version traditionnelle, il est difficile de trouver plus confortable que les indétrônables baskets !