Apple prépare activement un nouveau smartphone low-cost. Supposément nommé iPhone 9 ou iPhone SE 2, ce nouveau terminal vient prendre la suite du SE sorti courant 2016, et depuis lors resté sans réel successeur. Tandis que les rumeurs distillent quotidiennement des détails importants au sujet de ce prochain iPhone abordable, une troublante vidéo promotionnelle apparue hier en fin de soirée sur Internet nous permet de voir ce à quoi devrait ressembler l’appareil une fois officiel.

L’iPhone 9 se paie une vidéo inédite où on voit tout de lui

La vidéo dure à peine une minute et quelques secondes. Minute suffisante pour tout voir du prochain opus téléphonique d’Apple.

On y voit un smartphone apparemment au format 21 : 9 avec un dos en métal et finition mat. Le logo Apple est flanqué au centre de l’arrière de l’appareil, comme sur les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max. Seule protubérance présente à l’arrière de l’iPhone 9, celle logeant le capteur photo principal qui pour rappel, fera 12 millions de pixels. Du reste c’est surtout en façade que les gros travaux ont été entrepris.

En effet, comme permet de le remarquer la vidéo proposée ci-dessus, le terminal jouit d’une façade totalement faite de verre. Ce n’est pas nouveau. Cependant ce qui est nouveau et ce depuis 2017, c’est la présence d’un capteur Touch ID.

Ce dernier avait été remplacé par le Face ID, qui scanne le visage de l’utilisateur pour déverrouiller l’appareil. Ce bref retour vers le passé est lié au positionnement tarifaire de l’appareil, qui pour rappel s’adresse aux petits budgets.

Et sinon à quand l’iPhone 9 ?

Dans les faits, l’iPhone 9 est déjà entré en phase de tests + production à grande échelle. Si l’on en croit cependant Ming-Chi Kuo, le célèbre leaker. Du coup, nous gageons du fait que le lancement de celui-ci est prévu pour les jours à venir.

Source : PhonAndroid