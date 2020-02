2020 en est déjà à son deuxième mois, et si vous doutez encore de quoi sera faite votre année, les pistes évoquées ci-dessous pourraient vous être très utiles. En effet, il s’agit des 4 événements politiques à ne pas rater cette année. Il y en a pour tous les goûts, à n’en pas douter !

Les élections municipales en France

2020 est une année électorale en France. Non, nous ne parlons pas d’élection présidentielle mais bien d’élections municipales. Les deux tours de cette dernière se tiendront en mars de l’année en cours et déjà que les couleurs sont données ici et là dans les différents camps et partis politiques.

En effet les Français sont appelés aux urnes pour voter les conseillers municipaux de leurs villes. Ces derniers une fois élus auront un mandat de 6 années et leur mission première sera sans aucun doute de désigner les maires des communes, ainsi que les adjoints de ces derniers.

Il s’agit pour information du troisième temps électoral du quinquennat d’Emmanuel Macron, après les législatives de 2017 auxquelles son parti LREM a fait un réel raz de marée. Ces municipales sont donc le dernier test avant les élections présidentielles de 2022 auxquelles sauf surprise, Macron devrait se présenter à sa propre succession. Nous invitons à vous abonner à nos partenaires de Newsly.fr afin d’être tenu informé en temps et heures voulus des évolutions sur ce dossier.

Le référendum sur l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie

Cette année devrait également se tenir en septembre le référendum sur l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie. En effet, cette nation constitutive de la République Française est depuis 1984 empêtrée dans une vague de violences sporadiques entre les détracteurs et les adeptes de l’appartenance de cette petite île à la France.

Du coup, les néo-calédoniens devront se prononcer cette année sur leur désir d’indépendance ou non, vis à vis de la France.