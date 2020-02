2020 en est déjà à son deuxième mois, et si vous doutez encore de quoi sera faite votre année, les pistes évoquées ci-dessous pourraient vous être très utiles. En effet, il s’agit des 4 événements politiques à ne pas rater cette année. Il y en a pour tous les goûts, à n’en pas douter !

Le Brexit

Suite à un référendum datant de 2016, les citoyens du Royaume-Uni ont choisi de quitter l’Union Européenne et le marché unique. Seulement, ce qui était au départ une grande victoire s’est rapidement transformé en une grande attente.

En effet, depuis juin 2016 et la victoire du oui au référendum sur le Brexit, deux Premier ministre se sont succédé à la tête du pays et par 3 fois le parlement de Westminster a dû être dissous, et par 3 fois des élections législatives ont dû être conduites pour qu’enfin un plan de sortie en douceur de l’UE soit voté.

Et l’Homme de la providence ne fut autre que Boris Johnson, actuel PM britannique et instigateur de la sortie de la Grande-Bretagne de l’UE. Après un énième coup de maître de Johnson, le Royaume-Uni est finalement sorti du carcan de Bruxelles le 31 janvier dernier.

Cette sortie officielle du pays abouti à l’entrée du Royaume-Uni dans une période de transition durant laquelle tout fonctionnera comme avant sa sortie de l’UE.

Seule différence, les députés britanniques ne pourront plus siéger au parlement européen. Cependant, la liberté de déplacement des biens et personnes est toujours d’actualité, les barrières douanières n’ayant pas encore été rétablies.

En outre, c’est surtout sur le plan économique que le Brexit devrait faire mal aux britanniques. Leur PIB en a subi un coup l’an dernier, ce qui a poussé les membres du gouvernement amenés par Boris Johnson, à signer divers accords de partenariats avec une multitude de pays aussi bien en Afrique qu’en Europe, ou en Asie et en Amériques.