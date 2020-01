Si vous n’avez pas eu l’opportunité de vous rendre au CES (Consumer Electronics Show) de Las Vegas, qui a eu lieu du 7 au 10 janvier dernier, Hub One, le spécialiste des technologies digitales pour entreprises, vous fait le compte rendu à travers un article de son blog que nous avons résumé ici.

Le salon de l’électronique CES 2020 a pris fin à Las Vegas le vendredi 10 janvier dernier. Il a permis l’exposition de nombreuses nouveautés technologiques dans divers domaines, dont la nourriture, le voyage, le tourisme, le sport, la vie privée, la santé, la mobilité et la smart-city. Les « Innovation Award » du salon ont permis de récompenser les grandes innovations de cette année, qui doivent changer nos habitudes et notre vie dans un avenir proche.

Les « Innovation Award » comprenaient plus de vingt-cinq, parmi lesquelles le « Best of Innovation », l’une des plus intéressantes. En effet, elle récompense les meilleures innovations, toutes catégories confondues.

Un climatiseur qui fait varier la température du matelas

Au niveau de la santé grand public, Hub One a pu assister à la présentation de la brosse à dents connectée Colgate Palmolive, qui permet de savoir quelle dent n’a pas été bien brossée. Et la montre connectée H2-BP de Charmcare, avec laquelle l’utilisateur peut connaitre sa pression sanguine. Il y a aussi le lit Climate260 qui fait varier la température du matelas pour optimiser le sommeil. Ou l’appareil OrCam Hear qui simplifie l’audition pour les personnes malentendantes.

Un drone alimenté à l’hydrogène

Pour ce qui concerne la mobilité, Hub One a repéré le 3D Display de Bosch, qui présent un écran avec affichage des données en 3D pour mieux capter l’attention des conducteurs. Dans un autre style, l’opérateur a eu droit à la présentation de la Halo Hypersport, une moto électrique blindée de capteurs qui permettent de collecter et des informations, aussi bien sur l’environnement dans lequel elle évolue que sur le conducteur lui-même pour apporter encore plus de sécurité. Sans oublier le drone de Doosan qui a la particularité d’être alimenté à l’hydrogène, ce qui lui permet une très grande autonomie.

Atterrissons enfin dans la catégorie nourriture avec une solution de ferme verticale modulaire Planty Cube. Toutes les variables sont contrôlées (température, humidité, etc) pour assurer une production nettement supérieure à la terre agricole.

Une poignée de vraies nouveautés

Notons que le CES 2020 n’a pas vraiment offert d’innovations. Avec son œil d’expert, Hub One lui s’est rendu compte que la plupart des produits ont simplement amélioré des technologies déjà bien répandues. Elles ont juste ajouté des fonctionnalités différenciantes. Cependant, deux ou trois innovations tirent leur épingle du jeu en s’imposant comme de véritables nouveautés.

Nous avons d’abord, dans le domaine de la mobilité et de la smart-city, la caméra sémantique d’Outsight qui, en plus d’une vision 3D, arrive aussi à reconnaître les matériaux des éléments qu’elle scanne. Toujours dans la même catégorie, figure le pare-soleil intelligent pour voiture de Bosh. Il permet d’assombrir uniquement la zone des yeux du conducteur sans bloquer sa vue au-travers du pare-brise. Enfin, dans la catégorie wearable, l’appareil de NextMind se démarque en permettant de contrôler son environnement numérique (par exemple un casque de réalité virtuelle) par la pensée.

Pour plus d'information, lire l'article intégral publié sur le blog de Hub One