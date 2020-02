Apple n’a pas lancé de nouveau produit depuis bien longtemps. Il faut remonter jusqu’à l’Apple Watch pour voir un appareil inédit mis sur le marché par la Pomme. Mais les choses devraient changer prochainement puisque la firme américaine prépare activement le lancement de non pas un, mais quasiment trois nouveaux produits. Il s’agit notamment des AirTag, AirPower Mini et d’un casque audio sans-fil.

L’AirTag dans les starting blocks

En 2019 le très bien informé Ming-Chi Kuo, évoquait le lancement par Apple d’un traqueur GPS. Ce dernier porterait le nom de AirTag et permettrait entre autres fonctionnalités de retrouver la position exacte par géolocalisation d’un objet connecté auquel il serait associé.

L’AirTag a longtemps été une utopie et devrait bientôt voir le jour si l’on en croit le même Ming-Chi Kuo. En effet, ce dernier prédit le lancement au premier semestre 2020 de ce fameux traqueur d’activité.

Comment il marche ? L’AirTag est accolé et associé puis relié via Bluetooth ou WiFi à un objet connecté. S’il vous arrive de perdre ledit objet connecté, il suffira par exemple de vous rendre dans l’application Localiser mon iPhone et d’effectuer un rafraîchissement de l’interface afin de découvrir avec exactitude la position GPS de votre objet connecté.

L’AirPower est de retour !

Après avoir été avorté en 2019 par Apple, l’AirPower serait de retour cette année dans un format inédit qui devrait être hautement compact. Il s’agit de l’AirPower Mini. Ses dimensions demeurent inconnues, mais il se murmure que ce tapis de recharge sans-fil serait au moins de moitié, plus compact que la version dévoilée en 2017 par Apple aux côtés de l’iPhone X et des 8 et 8 Plus.

Un casque audio sans-fil

Dernière nouveauté introduite par Apple cette année sur le plan des accessoires et toujours d’après Ming-Chi Kuo, un casque audio sans-fil sous la marque Apple. En effet, Apple commercialise déjà des casques audio sans-fil, cependant, uniquement sous la marque Beats qu’elle a racheté en 2013 à Dr Dre pour 3 milliards.

Ce sera la première fois que la firme dévoilera un casque audio sans-fil sous sa propre marque.

Source : TechGuru