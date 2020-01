Les montres connectées font partie intégrante de notre quotidien désormais. On mesure la qualité de son sommeil, la qualité de son entraînement et même la qualité de son alimentation avec ces petits gadgets jadis considérés comme inutiles. Et si l’on vous disait que ces Apple Watch sont également à même de vous sauver la vie ? Y croiriez-vous ? C’est pourtant ce que vient de faire la montre connectée d’Apple, qui a sauvé un Brésilien d’une crise cardiaque il y a quelques jours.

Son Apple Watch lui sauve la vie, il remercie la Pomme

Jorge est un Brésilien de 56 ans, qui sort de loin. De très loin même. Ce dernier a été littéralement sauvé par sa montre connectée, qui lui a envoyé une notification qu’il a dans un premier temps ignoré, mais qui aurait lui coûter la vie.

Comme ce dernier l’expliquais dans les colonnes d’un quotidien local, il revenait de la ville de Sao Polo pour rallier Rio de Janeiro où il vit, lorsque son Apple Watch se mis à vibrer et à envoyer des notifications à son iPhone. Ce dernier pas tellement au fait de la technologie ne compris pas dans un premier temps de quoi il était question, jusqu’à ce qu’il jette un coup d’œil suite à l’insistance de l’appareil à lui envoyer des notifications.

Et ce coup d’œil lui sauva la vie, puisque sa montre connectée lui faisait savoir que son rythme cardiaque était anormalement trop élevé. La montre l’a mesuré à 140 battements par minute, soit de 60 battements supérieur à la valeur normale d’un humain de son âge, comprise entre 70 et 80 battements par minute.

Suite à la notification, il se pressa de rentrer chez lui et de se reposer afin de calmer son cœur. Mais rien à faire, celui-ci continuait de battre plus vite qu’il ne le fallait. Du coup, Jorge se rendit à l’hôpital le plus proche où le personnel soignant confirma en effet les données captées par sa montre connectée.

Plus de peur que de mal

Grâce à une prise en charge assez rapide, Jorge se porte bien aujourd’hui, et il loue Apple pour lui avoir indirectement sauvé la vie grâce à son Apple Watch Series 4.

Source : AppleiGeek