L’hiver est désormais bien installé, et si les flocons de neige blanchissent déjà nos villes et villages, il est important de savoir se protéger. Cependant, si nous vous proposions d’allier élégance et charisme à votre protection thermique ? Voici 6 look hautement tendance à adopter cet hiver !

Le look veste militaire

La veste militaire est de retour cet hiver ! Avec ou sans motifs de camouflage, celles-ci sont structurées de telle sorte à vous garder au chaud en toutes circonstances.

Le look 90′

Le look des années 90 est de nouveau à la mode. Notamment sur le plan de la maroquinerie et des sneakers. Du coup, aussi bien Adidas que Nike ou Puma, les sneakers de ces géants des équipements sportifs sont à nouveau tendance.

Le pull à col roulé

Tout en étant chic, le pull à col roulé permet de garder votre cou au chaud. Et c’est un excellent haut à associer à un blazer ou un veston… de quoi être élégant et protégé du froid sans faire d’effort.

Le costume classique

Ce look ne sera probablement jamais ringardisé, tant il se réinvente tout en gardant sa racine historique. Le costume classique ou trois pièces est le look de prédilection pour l’hiver. Celui-ci mène en effet style, élégance, prestance et praticité. En effet outre ses attraits esthétiques il sert aussi à protéger du froid. N’oubliez cependant pas de chausser vos gants !

Le look avec blouson aviateur

Surtout indiqué pour les hommes d’un certain âge, le look aviateur mêle un haut en col roulé ou non, à un pantalon en laine et surtout, l’indéboulonnable blouson aviateur. Pour rappel, la particularité de ce blouson est qu’il est doublé d’une épaisse couche coton son son épaisse couche de cuir.

Le look au béret

Ce dernier look est assez prisé depuis quelques années, mais en vaut encore plus la peine cet hiver. En effet, rien ne vaudra un look racé et épuré, mêlant ce béret qui n’est désormais plus exclusivement dédié aux grand-pères. Osez porter votre béret !

