L’année vient à peine de débuter et il est déjà question pour le géant du streaming vidéo de livrer son classement officiel des séries et films les plus regardés et appréciés en France. En effet, Netflix vient de publier son classement qui réserve beaucoup de surprises. Sans plus tarder, voici les 40 films et séries les plus appréciés et regardés dans l’Hexagone.

Les 10 contenus les plus visionnés en France toutes catégories confondues

La Casa de Papel (partie 3) The Witcher 6 Underground Sex Education Umbrella Academy Stranger Things (saison 3) You (saison 2) Triple Frontière Élite (saison 2) Family Business

Les meilleures séries regardées en France en janvier 2020

La Casa de Papel (partie 3) The Witcher Sex Education Umbrella Academy Stranger Things (saison 3) You (saison 2) Élite (saison 2) Family Business Comment élever un super-héros 13 Reasons Why (saison 3)

Les 10 films les plus regardés et appréciés en France en janvier 2020

6 Underground Triple Frontière Banlieusards The Irishman Klaus The Perfect Date Isn’t It Romantic Tall Girl Murder Mystery Falling Inn Love

Les 10 documentaires les plus regardés et appréciés en France en janvier 2020

Notre planète Grégory Nekfeu – Les Étoiles Vagabondes Antoines Griezmann : champion du monde HOMECOMING : un film de Beyoncé Don’t F**k With Cats : un tueur trop viral Travis Scott : Look Mom I Can Fly FYRE : le meilleur festival qui n’a jamais eu lieu Formula 1 : pilotes de leurs destin Les derniers tsars

Comment profiter de ces séries ?

Rien de plus simple pour profiter de ce catalogue que de posséder un ou des appareils compatibles, un compte Netflix, ainsi que de souscrire à un abonnement mensuel ou annuel.

Parmi les appareils compatibles pour visionner du contenu Netflix, on compte notamment les smartphones et tablettes iOS et Android, de même que le PC/Mac/Linux et même les télévisions connectées ou SmartTV. Les offres des deux services s’adressent à une catégorie différente de consommateurs. Cependant voici l’essentiel à savoir au sujet du prix de l’abonnement à Netflix :

Source : KultureGeek