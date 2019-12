Les vacances de Noël sont désormais là et l’hiver pousse à rester à la maison, dans son lit à ne rien faire ou à essayer de se distraire du mieux qu’on peut. Si vous avez préféré passer l’option des rencontres voici les 10 meilleures films du catalogue de Netflix à regarder cette année à Noël !

The Irishman

Encore un classique de Robert De Niro, l’un des acteurs les plus en vue de l’histoire du cinéma.

Public visé : homme

homme Type : action/thriller

The Laundromat : L’affaire des Panama Papers

Pourquoi ne pas revivre l’affaire des Panama Papers au travers d’un récit raconté par des personnes qui ont été impliquées de près ou de loin dans ce scandale d’évasion fiscale mondiale ?

Public visé : homme

homme Type : action/thriller

Le Roi

Public visé : homme

homme Type : action/thriller

The Highwaymen

Public visé : homme

homme Type : action/thriller

Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile

Public visé : homme

homme Type : action/thriller

The Dirt

Public visé : homme

homme Type : action/thriller

SoS Fantômes

Public visé : homme

homme Type : action/thriller

Interstellar

Là aussi une production de Christopher Nolan, Interstellar illustre les aventures d’un groupe d’astronautes ayant franchi une faille spatio-temporelle dans l’espoir de découvrir une nouvelle planète habitable par l’Homme.

Public visé : homme

homme Type : action/thriller

Bird Box

Public visé : homme

homme Type : action/thriller

The Dark Knight

Ce filme retrace les aventures de Batman dans un thriller réalisé par Christopher Nolan. Même si vous êtes peu fan de la chauve-souris, vous adorerez cet opus réchauffé par Netflix

Public visé : homme

homme Type : action/thriller

Comment profiter de ces séries ?

Rien de plus simple pour profiter de ce catalogue que de posséder un ou des appareils compatibles, un compte Netflix, ainsi que de souscrire à un abonnement mensuel ou annuel.

Parmi les appareils compatibles pour visionner du contenu Netflix, on compte notamment les smartphones et tablettes iOS et Android, de même que le PC/Mac/Linux et même les télévisions connectées ou SmartTV. Les offres des deux services s’adressent à une catégorie différente de consommateurs. Cependant voici l’essentiel à savoir au sujet du prix de l’abonnement à Netflix :

Source : PhonAndroid