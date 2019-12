La voiture de location est un petit luxe, mais surtout un moyen de locomotion adopté par des millions de gens chaque jour pour sa flexibilité et les facilités qu’elle offre. Cependant, la location d’un véhicule pour un trajet, un séjour ou même un road-trip peut très vite devenir un casse-tête en raison des prix pratiqués par certains loueurs. Voici du coup quatre astuces pour tirer toujours plus les prix vers le bas !

#1. Optez pour un type précis de voiture

Pour faire des économies lors de la location d’une voiture, il est recommandé de bien choisir son véhicule. La règle d’or est assez simple, puisque plus la voiture sera grosse et son moteur puissant, plus celle-ci sera chère à louer.

#2. Faites attention à l’assurance

Vous devez savoir que l’assurance des voitures de location ne couvre que des dommages dont les frais de réparation se chiffrent au-delà de 1 500 euros. Si vous avez donc égratigné une portière ou avez cassé un rétroviseur, les frais s’élevant à moins de ce montant seuil, vous devrez payer de votre poche les frais de réparation.

Raison pour laquelle nous vous recommandons en fonction du lieu où vous allez et surtout de la durée de votre séjour, de souscrire à une assurance complémentaire de quelques jours.

#3. Le kilométrage

En général, tous les véhicules de location disposent d’un nombre de km à ne pas dépasser si jamais vous en louez un. Tandis que chez certains ce kilométrage est illimité, d’autres voitures sont limitées à 100 km de route à parcourir et par jour.

#4. En ligne ou IRL (In Real Life)

En louant votre voiture en ligne, c’est vous qui en sortirez vainqueur.

En effet les plateformes de comparaison de prix vous feront réaliser d’énormes économies. De plus cela est plus pratique quand il faut par exemple rendre la voiture à la compagnie de location.

Source : Gentleman Moderne