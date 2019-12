Après trois années d’interminable chute, les ventes de smartphones semblent avoir repris des couleurs en 2019. Comme en attestent les chiffres et le classement des smartphones les plus du marché cette année. Et dans ce classement, c’est Apple qui s’en tire le mieux puisque son smartphone low-cost de 2018 est le terminal intelligent qui a été le plus vendu en 2019. Nous faisons le point avec quelques conseils à la clé !

Les 10 smartphones les plus vendus en 2019

Selon les données recoupées par Counterpoint Research, un cabinet d’analyses métriques spécialisé dans les nouvelles technologies, voici les 10 smartphones qui ont connu un fort succès cette année. Et de grosses surprises vous attendent dans ce classement, qui ne comporte qu’un seul et unique smartphone Huawei.

En effet, on remarque bien que dans ce classement les deux seules marques à disposer de plus d’une référence sont Apple, Samsung et Oppo. Apple grâce aux iPhone XR et 11, Samsung grâce à ses A10, A20 et A50. Oppo grâce à ses A9, A5s et A5. Huawei pour sa part ne tire qu’une seule et unique référence dans le classement : le P30.

Et pourquoi un tel succès de l’iPhone XR ?

Apple a su étudier le marché et se focaliser sur l’essentiel, à savoir le milieu de gamme ou des smartphones low-cost. Ce qui confirme au moins que les téléphones à plus de 1 000 euros sont des terminaux de niche qui connaissent un relatif succès. Puisque les milieu de gamme sont toujours autant commercialisés.

Le prix, la touche de jeunesse et surtout le plein de nouvelles technologies et fonctionnalités font de ce smartphone l’un des meilleurs à recommander aussi bien en 2018 qu’en 2019.

Source : Newsly