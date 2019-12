Les objets high-tech il en sort de nouveaux chaque jour et comme vous avez pu vous en douter, il est difficile de suivre la cadence des fabricants au risque de se ruiner ou de ne jamais être totalement à jour. Alors comment acheter le dernier iPhone, la dernière PlayStation 4 ou tout article high-tech sans vider vos économies ? Voici 6 astuces infaillibles.

#1. La location

La location de produits est un phénomène de mode qui ne risque absolument pas de perdre de sa superbe dans une société où l’on prône désormais la réutilisation, le recyclage et autres concepts. Du coup, louez vos produits, cela vous reviendra bien moins cher.

#2. La vente de particulier à particulier

En général ces ventes se font sans besoin aucun d’user d’un intermédiaire. Elles sont donc un excellent moyen de faire des économies tout en achetant des articles de qualité et chez une personne dont on peut retracer le profil de vendeur.

#3. Les soldes

Cela tombe d’ailleurs bien en ce moment puisque c’est la fin d’année et les soldes il y en a un paquet dans la quasi-totalité des magasins et boutiques en ligne ou physiques. Du coup, si vous aviez flashé sur un produit il y a quelques mois c’est l’occasion de l’acheter à prix réduit de moitié, voire plus.

#4. Les codes promo

Les codes promo il en existe dans tous les domaines et tous les segments de produits. De plus de nombreux sites proposent des listings de code promos via lesquels obtenir des promotions à n’en plus finir.

Il suffit également de parcourir quelques sites marchands ou des sites d’actualité en ligne pour tomber sur des bonnes offres ou affaires à saisir.

#5. Les brocantes

Voilà le lieu fétiche pour chercher et même trouver la grande majorité des objets que vous recherchez. En effet les vide-greniers et autres séances de vente chez l’habitant réservent beaucoup de belles surprises en général.

#6. Les objets à réparer

Un objet à réparer n’est pas forcément endommagé ou inutilisable. Du coup, faites de belles affaires tout en économisant pas mal d’argent.

Source : 100Masculin