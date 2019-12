L’hyper-connectivité de notre société actuelle a du bon comme cela a du mauvais. En effet, diverses dérives découlent de notre monde omni-connecté. Comme ce couple qui a été séparé par une montre connectée. Dans les faits, un homme a vu son infidélité découverte à cause de sa montre connectée. Le couple s’est séparé dans de sales draps.

Les appareils communiquent entre eux

Alors qu’ils étaient en couple depuis 2 ans, une journaliste sportive Américaine et son compagnon se sont séparés fin 2017 suite à la découverte de l’infidélité de l’homme. En effet, ce dernier a offert à sa compagne un bracelet connecté FitBit après s’en être offert lui-même un. Afin de mettre en synergie leurs données sportives et leurs exploits physiques au quotidien, le couple a décidé de synchroniser leurs deux montres.

Du coup, lorsque l’une des montres était activée l’autre était alertée sous forme d’une notification. Avec la possibilité en plus de cela, d’avoir accès aux données relatives à l’alerte. C’est ce qu’il s’est passé avec le couple, puisqu’un beau matin alors qu’elle dormait sagement après avoir attendu son homme toute la nuit, la journaliste sportive a été réveillée par les vibrations de son bracelet connecté.

Celui-ci indiquait des données alarmantes, notamment une élévation critique de la fréquence cardiaque de son compagnon.

Une montre connectée à l’origine de la rupture

Après moult tentatives de le joindre sur son smartphone, celle-ci fut rappelée automatiquement par le smartphone de son mari. Car en plus de son bracelet connecté ce dernier possédait une Apple Watch associée à son smartphone. Et le numéro de sa compagne était enregistré comme numéro d’urgence. Après de multiples appels infructueux, l’Apple Watch a donc supposé que son propriétaire était en danger et a rappelé le numéro d’urgence.

Seul bémol, au lieu d’entendre la voix de son homme, la journaliste a été témoin auditif et en direct des ébats de ce dernier avec une autre femme. La suite fut logique.

Source : Newsly