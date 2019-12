Les 5 grands types de chaussures et comment bien les choisir

Les chaussures sont plus que des accessoires que l’on chausse afin de recouvrir ses pieds. Désormais à part entière des objets de mode dont le style est assez particulier, les chaussures se portent en fonction des occasions ou de son accoutrement. Quels sont les différents types de chaussures ? Comment bien les choisir ? Nous vous livrons tous les secrets !

Les différents types de chaussures

A l’exception des tennis qui servent à faire du sport, on distingue principalement 5 types de chaussures. Notamment les Richelieu, les Derby, les double-boucles, les mocassins et les bottes. Ces chaussures se portent selon son accoutrement, et vous allez vite comprendre pourquoi au travers des lignes qui suivent.

Les Richelieu

Sans aucun doute le style le plus répandu avec ses lignes pures, minimalistes et racées, les chaussure du type Richelieu sont intemporelles. Elles ont du coup et ce pendant longtemps, constitué le modèle idéal à marier avec un costume ou en tenue de soirée.

Elles s’adaptent en effet à n’importe quelle tenue. Ce qui fait d’elles des chaussures à l’élégance et au prestige les plus recherchés.

Les Derby

Les chaussures du style Derby sont les grandes rivales des Richelieu. Composées de deux empiècements très distincts et à la couture totalement visible, les Derby étaient jadis utilisées pour la chasse.

Du fait de leur robustesse et de leur excellente prise au pied. Elles habillent cependant également les costumes ou vêtements de soirée.

Les double-boucles

Très anciennes et inspirées de la mode italienne du 17e ou 18e siècle, les double-boucles connaissent un retour fracassant auprès des hommes à la recherche de l’élégance sans verser dans la vulgarité des Richelieu et Derby. Ici, les lacets sont remplacés par des boucles en métal.

Les mocassins

Elles aussi dépourvues de lacets mais composées d’un talon, les mocassins font également partie du patrimoine stylistique italien.

Longtemps oubliées elles reviennent peu à peu à la mode et se marient à une tenue simple casual, un jean + une chemise. Ou encor un blazer, voire un pantalon de costume.

Les bottes

Plus modernes et surtout plus épreintes de testostérone, les bottes marient à souhait costumes, tenues de soirée, jeans + chemise ou même toute autre sorte d’assortiment que vous aurez choisi.

Les bottes sont appréciées de nos jours car elles sont un gage de solidité, d’imperméabilité et de confort à toute épreuve.

Source : Gentleman Moderne