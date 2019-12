La pornographie fait partie intégrante de la culture de bon nombre de générations désormais. Elle est le moyen d’évasion qu’empruntent de nombreux jeunes en quête de découverte de leur corps ou de la sexualité. Malheureusement, la pornographie ne peut être consommée avant un certain âge. Or bien souvent très peu de moyens permettent de vérifier l’âge des internautes. Les députés Français veulent renforcer les contrôles et la vérification de l’âge.

Le contrôle de l’âge pas vraiment une priorité pour les sites pornographiques

Bien souvent lorsqu’on se rend sur les sites à contenus adultes, la vérification de l’âge est le cadet des soucis des propriétaires de ladite plateforme. Dans l’absolu une simple boîte de dialogue nous demande confirmer avoir plus de 18 ans. Or forcément même les moins jeunes prétendront avoir plus de 18 ans afin d’avoir accès au précieux contenu.

Et c’est ça justement qui pose problème au gouvernement. Car après le Président de la République Emmanuel Macron, c’est au tour des parlementaires d’évoquer le sujet. Avec en prime un semblant de solution qui se présenterait sous la forme d’un mécanisme de vérification de l’âge plus avancé.

Une proposition de loi pour accroître la vérification de l’âge des internautes

Déposée le 3 décembre dernier par les élus LREM, le projet de loi vise à renforcer la vérification d’identité et de donc par conséquent de l’âge des internautes qui visitent les sites de contenus adultes. « Il convient de protéger les plus jeunes, face à ces contenus et de lutter contre l’exposition à la pornographie en renforçant la responsabilité des acteurs sur l’accès des mineurs aux contenus pornographiques sur Internet » voilà les termes utilisés par ces élus pour justifier les mesures en cours d’élaboration.

Pour l’heure aucune solution n’a été avancée ou privilégiée par les pouvoirs publics, qui affirment cependant étudier toutes les options. Des détails seront délivrés dans les jours à venir et vous en saurez plus à ce sujet.

Source : Next Inpact