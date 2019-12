Cadeaux de Noël : les meilleurs jeux vidéos du moment, à offrir à Noël !

La fête de la nativité est l’occasion pour la famille de se retrouver autour d’un feu et d’une bûche, de passer du temps ensemble et de faire le plein d’affection au travers de cadeaux. Si vous comptez en offrir un à votre homme, ami, cousin, frère, père… voici notre classement des meilleurs jeux vidéos de l’année. Ils feront mouche à coup sûr ! Et pour rappel, plus tôt vous commanderez, plus tôt votre cadeau arrivera et vous pourrez l’offrir à Noël.

eFootball PES 2020 : meilleur jeu de foot de l’année 2019

Les fans de simulation de football seront servis par cette version hautement remise au goût du jour de Pro Evolution Soccer. Pour l’occasion, PES change même de nom pour devenir eFootball PES 2020.

NBA 2K20 : le meilleur jeu pour les amoureux de basket

Si vous êtes fans de basket mais ne souhaitez pas transpirer sur une aire de jeu, vos doigts pourront prendre le relais et vous offrir des heures de sensations fortes.

Football Manager 2020 : si vous avez la graine de manager

Vous souhaitez vous sentir dans la peau d’un entraîneur ou d’un manager de club de football ? Choisissez Football Manager :

Death Stranding : un tour dans l’espace ça vous dit ?

Call of Duty Modern Warfare : pour les amateurs de sensations fortes

On ne présente plus Call of Duty Modern Warfare. Dans ce reboot de tous les dangers il est question de faire toujours plus mal à l’aide d’armes toujours plus puissantes :

Ghost Recon Breakpoint : pour les espions en herbe

Star Wars Jedi : Fallen Order, uniquement si vous aimez Star Wars

Borderlands 3 : vous en aurez plein les yeux

Luigi’s Mansion 3 : la chasse aux fantômes est ouverte !

Super Mario Maker 2 : le retour du petit plombier

Super Mario revient dans un opus très attendu depuis la sortie de Maker 1 en 2014. Pour ce second opus, vous aurez de quoi créer à l’infini et même au-delà :

Source : Gentleman Moderne