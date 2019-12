Beaucoup d’entre vous utilisent probablement Plex pour streamer leur contenu sur les différents appareils de la maison. Saviez-vous cependant que Plex est avant tout une plateforme de streaming qui propose du contenu en ligne et accessible depuis n’importe quel support ? Plex vient d’ailleurs de lancer une offre gratuite permettant de visionner des films et séries en streaming sans payer le moindre centime. Et il n’est absolument pas question de contenu de seconde zone.

Des poids lourds du cinéma accessibles pour rien en streaming

Le contenu proposé par Plex émane de divers studios très réputés dans le milieu. En tête desquels trônent MGM, Warner Bros, Lionsgate et Legendary. Tous sont reconnus pour être à l’origine des meilleurs opus de ces 30 dernières années.

Côté qualité proposée on table sur du 1080p et les films et séries sont assez datés. Vous vous doutez bien du fait que ces studios ne proposeront pas gratuitement leurs dernières productions. Comptez un minimum de 5 à 10 ans d’âge l’ancienneté du catalogue Plex.

Plex offre du contenu gratuit, comment en profiter ?

Pour profiter de l’offre de Plex, il faut tout simplement posséder l’application (sur smartphone et tablette) ou se rendre sur son site Web (sur PC/Mac) puis d’y ouvrir un compte. Un peu comme vous le feriez avec n’importe quelle autre plateforme de ce type.

Après quoi il suffira d’explorer le catalogue et de sélectionner le film ou la série qui vous a tapé dans l’œil. Cette plateforme peut être l’excellent moyen de passer le weekend en charmante compagnie ou en solo.

Quels appareils sont compatibles ?

Côté smartphone, les iPhone et tous les terminaux Android (version 8 à plus récente) sont compatibles avec Plex. En ce qui concerne maintenant les PC, pas de limite tant que le PC est à mesure de se connecter à Internet.

De plus, les SmartTV sont elles aussi prises en charge. De même qu’Apple TV. Le choix d’écrans est donc théoriquement infini.

Source : Kulturegeek