Le cancer de la prostate fait partie du groupe des pathologies les plus agressives et invasives connues à ce jour. Avec des dizaines de nouveaux cas descellés chaque année, son diagnostic est avant tout clinique, puis biologique et même par imagerie. Or sur le plan clinique seul un examen assez peu agréable permet de mettre en évidence le cancer de la prostate. Il s’agit du toucher rectal. Or un moyen bien plus cool vient d’être découvert, fini le toucher rectal.

Une maladie très répandue et agressive

Avec 50 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année, le cancer de la prostate est le cancer de l’homme avec la plus forte incidence. Or bien souvent lorsqu’il est découvert, il est trop tard. La tumeur a envahi les alentours de la prostate et des localisations secondaires sont même retrouvées un peu partout. Tout traitement est vain, car l’issue fatale est bien souvent la seule délivrance pour le malade.

Pourtant, lorsqu’il est diagnostiqué plus tôt, le cancer de la prostate est assez bien pris en charge avec des techniques avancées comme celles que viennent de découvrir des chercheurs de l’université de Californie à Los Angeles comme nous l’expliquent nos confrères de Newsly.

Pour le diagnostic un moyen plus accommodant aurait été développé.

Vers la fin du toucher rectal ?

Des chercheurs de l’université de d’East Anglia, en Angleterre, viennent de dévoiler un moyen inédit et non invasif pour diagnostiquer le cancer de la prostate. Ce moyen se base sur les urines. Du coup, bientôt un simple test d’urine suffira à vous dire vous souffrez ou non d’un cancer de la prostate. Bien évidemment en accompagnement des signes cliniques qui entourent souvent le cancer de la prostate.

Notamment les troubles urinaires, de l’érection ou même la sensation de lourdeur dans le bas-ventre chez l’homme. Ce test d’urine se base sur la reconnaissance des biomarqueurs du cancer de la prostate. Il est beaucoup plus spécifique qu’une simple bandelette urinaire.

Source : Sciencepost