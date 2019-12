Insolite : cet iPhone 11 Pro Max fonctionne encore après avoir été percuté par une balle

Apple a pour réputation de fabriquer des appareils solides. Mais à quel point les iPhone, iPad, iPod Touch ou MacBook Pro sont-ils réellement solides ? Surtout en ce qui concerne les smartphones de la firme qui n’ont pas brillé par leur robustesse dernièrement. Sans vouloir faire de publicité à ce smartphone, un iPhone 11 Pro vient de faire l’objet d’une actu insolite outre-Atlantique. En effet, l’appareil demeure fonctionnel après avoir été percuté par une balle de pistolet.

L’iPhone de tous les superlatifs

Lors de leur officialisation, Apple n’a pas tari d’éloge au sujet des nouveaux iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max. Ultra-puissants, dotés du meilleur processeur disponible sur smartphone à ce jour, appareil photo d’une qualité inégalée et inégalable, mais surtout doté du verre le plus résistant présent sur un terminal mobile.

Beaucoup prirent les déclarations de la Pomme pour du marketing pur et dur. Un moyen de préparer le terrain afin de vendre au maximum des appareils hors de prix. Pourtant l’insolite qui va suivre va suffire à vous conforter l’ans l’idée selon laquelle les iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max sont réellement très solides.

En effet, l’un de ces modèles est toujours pleinement fonctionnel même après avoir été traversé de part en part par une balle de calibre 9.

L’iPhone 11 Pro Max : un iPhone pare-balles ?

Le 3 décembre dernier, une image assez intrigante a été postée par un utilisateur sur Reddit, le réseau social pour geeks. Cette photo montrait l’iPhone 11 Pro Max percé d’un gros trou sur la partie supérieure de sa façade. Ce trou aurait été causé par une balle calibre 9 de pistolet.

Apparemment, l’utilisateur était à une fête et aurait été percuté par une balle perdue lors d’une fusillade. Cependant, malgré ce gros trou l’appareil fonctionne toujours. Son écran s’allume affiche les images et même la page où l’on demande de rentrer le code de déverrouillage à 6 chiffres. Seul l’appareil photo est non fonctionnel.

Source : Reddit