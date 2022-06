Pièces phares du look au quotidien, les chaussures adoptent pourtant de nouvelles apparences au gré des saisons et des envies. Entre babies, mules, baskets, sabots et boots, le choix des paires pour cette année s’annonce difficile. Pour avoir une idée, cette rubrique présente quelques tendances qu’il faut acquérir avant qu’elles ne se dévoilent pas sur le marché.

Quels modèles de chaussures choisir pour le printemps-été 2022 ?

Les modèles de shoes à dénicher rapidement pour le printemps-été 2022 mettent en avant le style rétro et coloré. En effet, cette année annonce quelques choses de différentes concernant les chaussures tendance femme. Elles misent surtout sur une silhouette teintée de coloris pop. Par exemple, le vert néon reste valider dans le cahier des tendances mode pour la saison printanière. Ce même effet concerne également le fuchsia, le pastel ou le rose, des couleurs de plus en plus adoptées par les modeuses les plus branchées du moment. Parmi les modèles repérés durant les défilés, on peut citer entre autres les mules colorées, les Mary Janes, les sabots, mais aussi les baskets et les mocassins.

Les mules colorées, des chaussures rétro pour le grand bonheur des femmes

Les passionnées de la mode n’attendent qu’une seule chose en 2022, le fait de pouvoir enfiler à nouveau des chaussures rétro, mais revisitées. Dans cette tendance, les mules colorées s’imposent parfaitement comme un modèle incontournable de son vestiaire. Et pour cause, leur talent découvert permet à ce modèle de se marier agréablement avec n’importe quelle tenue vestimentaire. Ces chaussures rétro, portées par des célébrités telles que Dua Lipa et Kylie Jenner, doivent surtout leur succès à deux stylistes italiennes.

Les chaussures à talons arty et les modèles à plateforme

Le talon des chaussures de la saison printemps-été 2022 ne se limite plus à des formes traditionnelles. Celui-ci se présente plutôt comme une véritable œuvre d’art afin de procurer aux grandes adeptes de la mode un look unique. Dans ce contexte, les chaussures à talons arty constituent un excellent choix. Avec leur talon banane arqué ou bien rehaussé par un faux semblant de citron, elles vont sûrement faire la différence. Concernant les modèles de chaussure à plateforme, cette tendance constitue une véritable référence au niveau style. Pour avoir une idée, les escarpins occupent une place importante dans le vestiaire des modeuses des plus exigeantes. Pour le printemps-été 2022, on mise surtout sur des paires de chaussures à semelles surdimensionnées.

Les babies à talons, une tendance chaussure à reconnaître

Également appelées Mary Janes, les babies à talons sont appréciées particulièrement par les amoureuses de la mode. Faciles à distinguer grâce à leur bride horizontale sur le cou-de-pied, fermée par un bouton ou une boucle, ces chaussures adoptent un point commun. Elles présentent toutes ne allure preppy. Cela ne demande pas une éternité pour que les femmes du XXIe siècle les adoptent. Que ce soit en mode décontracté ou raffiné, les babies à talons ont la capacité de déterminer l’aspect global d’une tenue. C’est le moment de confirmer le style qui nous est propre.