5. Étirement

N’oubliez pas de vous étirer. Si vous savez que vous faites moins d’entraînements ou que vous passez maintenant plus de temps assis devant l’ordinateur, il est certainement important de parfois vous bouger et vous étirer.

Plus vous passez de temps assis, plus votre bien-être mental diminue. Cette inactivité à long terme du corps affecte non seulement votre psychisme, mais aussi vos muscles, réduit l’activité des glandes endocrines et ralentit votre métabolisme, ce qui peut conduire au surpoids. Si vous en avez l’occasion, essayez d’échanger un siège au bureau contre un stand. Vous n’êtes pas obligé de rester devant l’ordinateur toute la journée, il vous suffit d’alterner ces deux positions. Une autre option est un léger étirement, que vous incluez plusieurs fois dans la journée. Par exemple, après chaque heure devant l’ordinateur, vous faites un petit étirement pendant quelques minutes ou vous vous promenez dans le bâtiment de votre travail après une pause déjeuner. Chaque pas compte ; vous serez prêt pour une nouvelle partie du travail.

6. Combinez musculation et endurance

En général, la musculation (avec ou sans un elastique musculation) renforce la masse musculaire et l’endurance dans la zone dite aérobie – une zone dans laquelle nous ne respirons pas et nous sommes toujours capables de parler normalement – aide à développer l’endurance et à réduire les réserves de graisse.

Mais si nous voulons être en forme, nous avons besoin des deux. Les activités doivent se relayer, nous devons donc à la fois marcher ou courir, ainsi que nous renforcer et nous étirer, par exemple à travers le yoga.

7. Ajouter plus de sports

Lorsque vous sentez que votre physique s’est un peu amélioré, vous pouvez essayer d’alterner marche rapide et course à pied. Autrement dit, si vous n’êtes pas en surpoids et n’avez pas de problèmes de santé.

Recommencez l’entraînement avec une marche rapide, qui devrait durer 5 à 10 minutes, puis continuez pendant 5 à 10 minutes en course douce et terminez la séance avec la marche. Si vous ne pouvez pas courir pendant les 5 minutes, alternez marche et course – la course dite amérindienne.

Pour améliorer encore plus votre condition, il est idéal d’alterner les activités sportives. Ajoutez le vélo, la natation, le patin et le ski de fond en hiver.

8. N’oubliez pas une alimentation saine

Si vous souhaitez vous remettre en forme, il est absolument indispensable d’améliorer également votre alimentation. Sans nutriments de qualité, le corps ne fonctionnera pas correctement. Ce que nous mangeons est très important non seulement pour la santé, mais aussi pour une meilleure condition physique.

Les experts recommandent donc de prendre le petit-déjeuner le matin dans la demi-heure qui suit le réveil. La farine d’avoine, une banane et des noix sont idéales. N’oubliez pas non plus les collations du matin et de l’après-midi.

Pour le déjeuner, prenez de la viande maigre avec des légumes. Idéalement, offrez-vous un dîner 2 à 3 heures avant le coucher. N’oubliez pas que les glucides doivent être consommés principalement le matin et l’après-midi.