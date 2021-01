Et sinon, qu’attend réellement une femme d’un homme ? (3/3)

Les relations humaines sont l’une des entités les plus complexes et compliquées à appréhender. En effet, tout semble simple mais en entrant en profondeur dans chaque relation entre ami, homme-femme ou collègues, c’est un nouveau scénario de film que certains écriront. Du coup, en ce qui concerne les relations amoureuses, que veulent vraiment, ou plus exactement, qu’attendent réellement les femmes, d’un homme ? Voici quelques éléments de réponses qui vous éviterons à coup sûr des regrets XXL.

#5. Du sexe épanouissant et jouissif

Cette attente devrait être classée au top de notre classement. Car une femme non épanouie sexuellement est une bombe à retardement, qui risque d’exploser à tout moment en vous éclaboussant grièvement.

Du coup, l’idée ici n’est pas d’être la prochaine star de films pour adultes. Mais plutôt de de cerner les positions, pratiques et gestes qu’affectionne votre tendre moitié, et les lui faire régulièrement, lorsque vous montez sur le tatami. Si elle aime le cunnilingus, monsieur, allez apprendre à le faire. Si elle aime la sodomie, monsieur allez apprendre à la pratiquer.

Car la nature a horreur du vide : si vous ne la satisfaites pas, elle ira essayer de trouver satisfaction ailleurs. Et bonjour les tracas et l’infidélité à la maison. Et les conséquences que cela a sur votre famille et votre couple. Du coup, étudiez votre compagne, apprenez à lui faire plaisir. Et devenez la bête de sexe qui fera qu’elle reviendra chaque fois vers vous, même lorsque vous gaffez. C’est LE secret !

#6. La communication

La clé d’un couple c’est la communication. On ne le dira jamais assez, bien que malgré tous les efforts pour le faire comprendre aux hommes, certains s’obstinent à se comporter en relation avec leurs copines ou femmes, comme s’ils étaient seuls.

Une femme est une plante qu’on abreuve d’amour, d’attention, de fidélité, mais surtout de communication. S’il n’y a pas de communication entre votre moitié et vous-même, votre couple court droit au mur. Faites-lui part de vos intentions, de vos tensions, de vos idées. De vos envies. Dites-lui des choses qui vous traversent par la tête. Partagez avec elle vos émotions et sentiments. C’est cela qui forgera votre couple, sur le long terme.

Source : Gentleman Moderne