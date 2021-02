Les relations humaines sont l’une des entités les plus complexes et compliquées à appréhender. En effet, tout semble simple mais en entrant en profondeur dans chaque relation entre ami, homme-femme ou collègues, c’est un nouveau scénario de film que certains écriront. Du coup, en ce qui concerne les relations amoureuses, que veulent vraiment, ou plus exactement, qu’attendent réellement les femmes, d’un homme ? Voici quelques éléments de réponses qui vous éviterons à coup sûr des regrets XXL.

#3. Un compagnon de vie mature

La troisième attente, est surtout liée à l’évolution de notre société, où à la maison les rôles ne sont plus carrés, et où aussi bien l’homme que la femme, peuvent faire la cuisine, ou la vaisselle et le ménage.

En effet, les femmes aiment de moins en moins les hommes-enfants. C’est à dire les hommes non indépendants, qui sont incapables de vivre normalement sans une femme à leurs côtés pour ranger après eux, leur faire à manger, cuisiner, etc. Elles préfèrent ceux qui assument leur masculinité mais n’oublient pas à côté d’être des compagnons de vie qui savent se faire à manger, bien entretenir ce qui leur appartient et les personnes qui les entourent. Or bien souvent les hommes transforment leurs petites copines ou femmes en maman.

C’est répulsif au moment de la séduction, et susceptible de conduire vers un divorce une fois mariés.

#4. L’attention

Toute femme a besoin de se sentir unique. Désirée, idolâtrée, adorée, spéciale à vos yeux. Et cela passe par l’attention justement. Un homme qui n’accorde pas d’attention à sa copine ou sa femme, envoie le message suivant à celle-ci : « je ne t’aime pas ».

Or une femme se sent aimée lorsqu’elle sent son importance dans votre vie et dans le processus de prise de décisions. Lorsqu’elle ressent votre affection et votre engagement, auprès d’elle. Et cela passe par des petites attentions. Un chocolat, une gourmette, une robe, un restaurant chic de temps à autres.

Cependant, le piège est de virer dans l’excès d’attention, qui est un tue l’amour. En effet, à lui donner trop d’attention, vous risquez de lui montrer votre dépendance à son amour et sa présence. Et cela nuira gravement à votre relation. Optez pour une attention pondérée et teintée de mystère. Sans en faire un peu trop.

Source : Gentleman Moderne