Les fêtes de fin d’année sont assez peu réjouissantes cette année du fait notamment de la pandémie de coronavirus qui a paralysé le monde entier. Cependant, si vous souhaitez faire un cadeau à votre papa pour célébrer le passage à l’an 2021 de notre ère moderne, pourquoi ne pas opter pour un parfum ? Et sinon, lequel lui choisir ou lui offrir ? Voici notre Top 4 des meilleurs parfums à offrir à votre papa en cette fin d’année.

#4. Eros Flame de Versace

Véritable révélation haute couture et parfumerie des années 90, Versace a su se redéfinir au gré du temps pour devenir l’une des marques les plus chic et choc du marché. Avec à son actifs plus de 5 références en matière de parfums pour homme, le géant italien tenu d’une main de fer par Donatella Versace a encore frappé cette année avec une énième déclinaison de son parfum Eros.

Baptisé Eros Flame de Versace, cette eau de parfuma du caractère, et se distingue notamment par son intensité et les contrastes que dégage sa senteur unique.

Ceci est possible grâce à des fragrances vives d’agrumes, qui font d’Eros Flame l’un des meilleurs parfums à recommander pour faire plaisir à votre papa en cette fin d’année.

Au menu, agrumes, poivre, herbes et notes boisées le tout dans un flacon rouge qui ne laissera personne indifférent.

#5. Y Men de Yves Saint Laurent

Probablement l’une des marques françaises les plus réputées et connues du monde, Yves Saint Laurent clôture notre classement avec sa nouvelle fragrance datant déjà d’une décennie.

Géranium, sauge sclarée, fleur de violette ou baume tolu, l’encens, le cèdre, l’ambre gris offrent à cette eau de parfum une tonalité multi fraîcheur. A recommander absolument, en cette fin d’année. Aussi bien pour papa que pour vous-même.