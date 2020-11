Le sport est u bienfait dont l’apport substantiel sur la santé n’est plus à prouver. Or, bien souvent après une blessure sportive, nous sommes nombreux à vouloir jeter les bras et abandonner. Pourtant, reprendre une activité physique juste après une blessure sportive n’a rien de spectaculaire ou de sorcier. Voici 5 astuces pour y parvenir en toute quiétude.

#1. Se préparer mentalement à la reprise sportive

Avant même de vous relancer dans le sport, il vous déjà que votre esprit soit prépare à le faire. Optez pour des séances de motivation afin justement de vous remettre dans le bain.

#2. Passer par la rééducation physique

Passage obligatoire après une blessure sportive, la rééducation nécessite souvent l’appui d’un physiothérapeute qui vous aidera et vous guidera dans votre processus de récupération.

#3. Reprenez tout en douceur pour éviter une récidive

Après une longue période d’interruption, se relancer dans le sport ne doit pas être une décision précipitée et irréfléchie. En effet, après une période de récupération, il est important absolument, de prendre votre temps, pour relancer en douceur la machine sportive qu’est votre corps. Prenez votre temps !

#4. Pensez à améliorer votre alimentation

Le volet alimentaire est à prendre avec intérêt lorsque vous prévoyez de reprendre une activité physique après une longue période d’arrêt. En effet, le corps pour cicatriser a besoin de molécules apportées dans l’organisme par l’alimentation. Or bien souvent, l’on a tendance à négliger l’apport de l’alimentation dans le processus de cicatrisation, et donc de la récupération.

#5. L’aide d’un coach ne serait pas superflue

Vous faire aider d’un professionnel du sport n’est pas une honte en soit. En effet, un coach sera toujours plus indiqué pour vous aider justement à vous relancer dans le sport sans pour autant prendre le risque de mal faire ou d’en faire trop.