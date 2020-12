L’hiver se profile déjà à l’horizon et si vous en doutiez encore, sortez observer les températures assez basses qu’il fait dehors ! Ah rebelote ! La France est à nouveau confinée ! Cependant, nous vous proposons une série de 8 exercices qui vous aideront à vous muscler et à garder la forme durant cet hiver. Sans plus tarder, voici les 8 exercices en question, ainsi que les parties du corps qu’ils font travailler.

#5. Les extensions lombaires

Cet exercice a pour but de de muscler le bas du dos. Assez prenant physiquement, il consiste à s’allonger sur le ventre, jambes tendues en arrière comme si vous étiez un superhéros volant dans les airs.

Puis, positionnez vos bras près de la tête tout en les tendant vers l’avant. Ensuite, levez le haut du buste et les jambes simultanément vers le haut. Maintenez cette position quelques secondes et laissez vos muscles souffrir un peu.

Les extensions lombaires favorisent le gainage lombaire. Ce qui renforcera votre coup de hanche durant l’acte sexuel.

#6. Les squats

Surtout destinés à faire travailler les cuisses, les lombaires et les muscles fessiers, les squats sont un type d’exercice assez délicat qui demande dextérité et concentration.

Certainement l’un des exercices les plus connus dans le monde de la musculation, les squats sont assez simples en fait. Il suffit de vous tenir debout, les jambes légèrement écartées puis d’effectuer une flexion des genoux jusqu’à ce qu’ils soient alignés à vos orteils. Puis revenez en position debout et répétez le même mouvement.

#7. Les donkey kicks

Tout comme les squats, les donkey kicks permettent de travailler les fessiers. Il suffit pour les pratiquer de vous positionner à quatre pattes sur le sol. Puis de lever l’une de vos jambes vers le haut, en essayant de rendre votre fessier parallèle au sol.

#8. La chaise

Assez ludique et simple, cet exercice travaille surtout les muscles des cuisses. Encore appelés quadriceps.

Il s’effectue en réalisant une contraction non accompagnée de mouvement. C’est simple en fait, comme dans la vidéo ci-dessus.