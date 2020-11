L’hiver se profile déjà à l’horizon et si vous en doutiez encore, sortez observer les températures assez basses qu’il fait dehors ! Ah rebelote ! La France est à nouveau confinée ! Cependant, nous vous proposons une série de 8 exercices qui vous aideront à vous muscler et à garder la forme durant cet hiver. Sans plus tarder, voici les 8 exercices en question, ainsi que les parties du corps qu’ils font travailler.

#1. Les pompes

Sans doute l’un des plus vieux exercices pratiqués par les hommes sportifs, les pompes aident à faire travailler les pectoraux et les triceps.

En effet cet exercice au poids du corps permet de développer la masse des pectoraux. Celle des triceps, et des muscles de l’avant-bras et de l’épaule, notamment le deltoïde. C’est simple en fait de faire une pompe. Posez les points ou les paumes de main par terre puis montez et descendez avec votre torse afin de faire bosser ces parties.

#2. Les dips

Les dips se font entre deux barres et en salle de sport ou à la maison si vous possédez le matériel. Cet exercice aide à sculpter les triceps. Et donc rehausser le torse.

Une variante sans barres est aussi possible à domicile. A l’aide d’une chaise, placez celle-ci derrière vous. Puis positionnez les mains, bras tendus, à l’extrémité de la chaise. Posez vos pieds au sol et soulevez et descendez votre corps à l’aide de flexions et extensions de vos coudes.

#3. Les burpees

Cet exercice fait quant à lui bosser très sérieusement les pectoraux et les quadriceps. Bien qu’ils aident à mettre au travail tout le corps.

En fait il consiste simplement à enchaîner les pompes et les squat jump explosif très rapidement. Les burpees travaillent aussi l’endurance et la coordination du corps.

#4. Les crunchs inversés

Censés faire travailler les abdominaux, les crunchs inversés sont assez simple à faire. En effet, allongez-vous simplement sur le dos, les bras le long du corps. Puis, pliez les genoux à 90° en gardant les cuisses en position verticale.

Faites ensuite monter le bas du corps de telle sorte que vos genoux arrivent près de votre buste.

Source : mas