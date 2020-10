La drague est un art subtile que beaucoup d’hommes semblent avoir du mal à adopter et assimiler. Du coup, nombreuses sont les occasions où certains ont loupé le coche et laissé filer l’amour d’une nuit ou d’une vie parce qu’ils n’ont pas su desceller les signes montrant l’intérêt de ces dames. Comment savoir si elle crushe sur vous ? Voici notre guide complet pour tout savoir de ses envies à l’instant T.

Au fait c’est quoi déjà un crush ?

Beaucoup ignorent ces mots nouvaux véhiculés par la culture des réseaux sociaux et qui en général se réfèrent à des catégories d’individus en fonction de leurs croyances, culture, comportement ou même leurs sentiments.

On peut ainsi citer les sapiosexuels qui sont des êtres attirés par l’intelligence des individus en face d’eaux. Ou les crushs, qui sont tout simplement des êtres qui nous attirent, et qu’on préfère admirer sans pour autant toujours aller plus loin en sautant le pas.

Cependant, pourquoi ne pas sauter ce pas si elle crusche réellement sur vous tout en éprouvant quelques sentiments ?

Comment savoir si je crushe sur elle ?

En général, les signes sont similaires à ceux d’un coup de foudre. Le coeur se met à battre à la chamade lorsque vous avez en face de vous votre crush. Vous rougissez, avez chaud aux lèvres, aux joues et vous avez les mains moites.

Comment savoir si elle crushe sur moi ?

En général les crush sont plus ouvertes à certaines choses que d’ordinaire elles ne permettraient pas à un inconnu.

Pour le savoir effectuez quelques-unes des actions suivantes. Si elle vous laisse faire, sachez qu’elle crushe assurément sur vous :

Des caresses à peine masquées

Des baisers inopinés

Envoyer des messages coquins

Envoyer des photos coquines (pas forcément de vous)

Source : 100Masculin