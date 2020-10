Outre la question d’âge et de génétique, la calvitie ou de son terme médical alopécie, peut également résulter d’une mauvaise hygiène de vie. Notamment hygiène de son cuir chevelu. Car vous l’ignorez sans doute mais les cellules des follicules pileux d’où sont produits les cheveux, sont les premières cellules du corps à souffrir en cas de négligence de son organisme. Du coup, afin de vous édifier sur le sujet, voici 6 conseils fétiches pour lutter efficacement contre la calvitie.

#1. Surveiller son alimentation

Evitez autant que possible les graisses saturées, si vous tenez à vos cheveux. Du coup, vous devez éviter tous les aliments de la restauration rapide et même les pizzas. Votre alimentation doit être riche de 5 composants essentiels : protéines, soufre, zinc, fer ainsi que les vitamines du groupe B.

#2. Cessez de stresser

Le stress est mauvais pour le corps. Ce n’est pas aujourd’hui que vous l’apprenez. Le stress comprime les vaisseaux sanguins. Notamment ceux du cuir chevelu, ce qui est défavorable à la pousse de cheveux.

#3. Dites STOP au tabac

En dépit du fait d’être nocif pour vos poumons, le tabac l’est aussi pour vos cheveux. Et à plus d’un titre puisque la nicotine contenue dans la cigaretet diminue l’élasticité des vaisseaux sanguins. Notamment ceux du cuir chevelu, qui sont d’autant plus petits. Il en résulte une diminution de l’approvisionnement sanguin des racines des cheveux.

#4. Mettez-vous au sport

On ne le dira jamais assez, le sport est la base d’un corps en bonne santé. Aussi bien pour les maladies cardiovasculaires que neurologiques et rhumatismales… en effet le sport élimine les toxines de l’organisme sous forme de transpiration et de sébum.

Du coup, les processus de régénération des cellules sont plus rapides et mieux conduits par le corps.

#5. Faites-vous masser le cuir chevelu

Tout comme votre corps, vos cheveux aussi ont besoin de faire du sport. Du moins votre cuir chevelu, afin de stimuler la circulation du sang et favoriser la pousse naturelle du cheveux.

#6. Utilisez des shampoings anti-chutes

La première solution pour repousser au maximum la chute de cheveux est logiquement l’usage d’un shampoing anti-chute. En effet, celui-ci doit faire partie intégrante de votre routine du matin, durant votre bain. Surtout lorsque vous remarquez les premiers signes de calvitie.

Pour aller plus loin

Notez enfin qu’il existe diverses solutions pour retrouver une chevelure jeune. Notamment la greffe de cheveux, plus communément appelée implants capillaires.

Et dans ce registre plusieurs techniques sont disponibles. Selon la bourse et l’état d’avancement de la maladie chez chaque individu. Parmi lesquelles notamment de la microgreffe, qui consiste à implanter ses propres cheveux préalablement prélevés sur son cuir chevelu. Surtout du fait du fort taux de rejet lié aux greffes de cheveux synthétiques.