Il existe une multitude de types de barbes. Cependant, les plus communs sont les barbes sèches et humides. Les deux ayant un entretien ou des produits/ustensiles d’entretiens relativement différents, voici 4 astuces miracles pour adoucir votre barbe sèche. De même que les ustensiles à absolument posséder à la maison, pour l’entretien de votre broussaille si vous possédez une barbe sèche.

Quels ustensiles faut-il posséder ?

Un rituel de nettoyage doit absolument entourer l’entretien de votre barbe sèche. Et pour respecter ce rituel, voici les 5 ustensiles qu’il vous faut absolument posséder à la maison :

Le shampoing à barbe

L’après-shampoing

L’huile de barbe

Le baume à barbe

Le peigne à barbe

La brosse à barbe

Le ciseau à barbe

Le rasoir à barbe

Le patron à barbe

Astuce #1 : le brossage de la barbe sèche

C’est très important de brosser une barbe. Qu’elle soit sèche ou non. Même si dans le cas de la barbe sèche, cela est encore plus vrai dans la mesure où l’on veut éduquer ses poils et éviter qu’ils ne partent dans tous les sens.

Vous pouvez choisir selon vos besoins une brosse ou un peigne, pour votre barbe.

Astuce #2 : le nettoyage de la barbe sèche

L’étape qui suit le brossage et le démêlage de la barbe est forcément son nettoyage. Comme n’importe quelle partie de votre corps, le nettoyage de votre barbe est une étape essentielle pour l’adoucir au maximum.

Pour ce faire, mouillez dans un premier temps l’intégralité de votre barbe. Saisissez ensuite une noisette de shampoing puis appliquez après avoir remué, sur la racine des poils de barbe. Massez ensuite de manière à respecter la trajectoire de votre poil de barbe jusqu’au rinçage.

Astuce #3 : l’hydratation de la barbe sèche

La base de l’adoucissement de la barbe est son hydratation. Et pour ce faire deux produits sont conseillés : l’huile à barbe ou le baume à barbe. Selon votre convenance.

Astuce #4 : la taille de la barbe sèche

Lorsque vous taillez votre barbe, n’oubliez pas que son aspect reflétera votre personnalité. Optez pour un patron de barbe au moment de la tailler afin de lui donner un look inédit.

Source : Gentleman Moderne