Et si Lidl devenait un peu à l’Europe ce qu’est Xiaomi à la Chine, par rapport à Apple ? C’est en tous cas ce qui se profile à l’horizon, suite à l’annonce de la chaîne de distribution désormais marque de produits propriétaires Lidl. En effet, après une première tentative réussie sur un autre terrain, Lidl marche à nouveau sur les plate-bandes d’Apple avec des écouteurs sans-fil intra-auriculaires façon AirPods. Seul bémol, ces écouteurs ne font même pas le 1/4 du prix des AirPods.

Lidl entre en guerre contre Apple ?

Une fois n’est pas coutume pour Silvercrest (marque appartenant au groupe Lidl) de s’attaquer vertement à Apple.

Après une première version teintée d’un succès relatif, Lidl récidive avec des écouteurs intra-auriculaires à prix sacrifié. Comptez 24,99 euros pour vous offrir les pendants moins chers des AirPods d’Apple. Mais pour ce prix, que propose réellement Lidl ?

Des écouteurs intra-auriculaires à 24,99 euros

Côté design, les écouteurs Lidl se rapprochent dangereusement des AirPods. On sent clairement que l’allemand ne s’est pas gêné, ou fait prié pour copier littéralement les écouteurs de la Pomme. Cependant, ceux de Lidl on tout de même du caractère. Notamment grâce à des écouteurs arrondis et surmontés d’une tige munie d’un microphone.

Côté boitier de recharge, on retrouve une diode LED avec trois niveaux lumineux. Qui donnent l’état de recharge des écouteurs. Pour ce qui est de la qualité du son délivré par ces écouteurs, il faudra patienter leur sortie pour un test poussé.

Pas tout de suite ceci dit

En effet, il faudra patienter jusqu’au 17 octobre pour pouvoir entrer en possession des écouteurs Silvercrest de Lidl. De plus, en se basant sur le retentissant succès de la précédente génération, nous gageons du fait que les stocks seront une fois de plus très limités.

Source : PhonAndroid