La marque au Lion rugissant est devenue en 2017 la première marque automobile française, devant Renault et Citroën. En effet, porté par les ventes de sa branche SUV et utilitaires, Peugeot a réussi à voler la palme d’or au Duster de Renault/Dacia et aux SUV compact allemands. Pour sa seconde génération, le 3008 se pare d’arguments visuels et mécaniques qui poussent à réellement s’y intéresser de près. Du coup, quoi de neuf sur le 3008 version 2021 ? Nous faisons le point.

Une stratégie assez claire

Avec plus de 850 000 ventes depuis son lancement, le 3008 est un bestseller automobile à tous les niveaux. Prisé aussi bien en France qu’en Allemagne ou surtout en Suisse, le SUV compact de la marque au Lion rugissant n’a de cesse de surprendre par ses performances commerciales.

Facile en effet, avec sa gueule, ses atouts matériels et surtout son positionnement tarifaire. Un vent de fraîcheur fut apporté par Peugeot sur l’automobile française. Et ce vent de renouveau frappe à nouveau avec l’introduction du Peugeot 3008 (2021) restylé.

QUID des nouveautés sur le 3008 ?

Dernier projet mené par Gilles Vidal avant son passage chez Renault le mois dernier comme chef du design, le Peugeot 3008 (2021) se pare d’un facelift assez doux et sobre. Qui octroie plus de sagesse au véhicule. Désormais résolument plus mature.

Ainsi, l’idée fut de renforcer la personnalité de ce SUV qui adopte notamment une calandre sans cadre, avec des prolongements sous forme d’ailettes, qui font saillie jusqu’aux optiques redessinées. Cependant c’est sur le plan de la motorisation que les évolutions sont plus palpables.

Le 3008, les motorisations

Trois versions seront proposées par Peugeot. Dont 2 essence et un seul modèle diesel. Les deux versions essence embarquent le 3-cylindres turbo 1,2 litre de 130 ch, qui est ici décliné en boîte manuelle ou automatique à 8 rapports pour la première. Et le 4-cylindres turbo 1,6 litre de 180 ch pour la seconde. Toujours en boîte automatique ou manuelle à 8 rapports.

La version diesel arbore le 1,5 litre BlueHDi 130 là aussi disponible en boîte manuelle ou automatique. A noter enfin l’introduction de deux modèles hybrides rechargeables, de 225 et 300 ch.