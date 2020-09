Le sexe est un échange mutuel de plaisir et surtout d’émotions et de passion entre deux individus. Si dans le cadre d’un couple hétérosexuel votre partenaire de sexe féminin apprécie que vous caressiez sa petite fleur, que faire quand vous manquez de pratique ? Difficile en effet de contenter ces dames aujourd’hui sans leur chatouiller la rose. Du coup voici les 4 secrets à connaître absolument pour réaliser des cunnilingus parfaits !

#1. Elle aime ou pas ?

Toutes les femmes ne sont pas friandes du cunnilingus. En effet bien qu’elles en parlent ouvertement et disent fantasmer dessus, seules quelques femmes apprécient vraiment de se faire lécher avec voluptuosité le rameau. Cela survient parfois suite à une expérience ratée. Ou qui a été désagréable. Du coup, la femme se braque et ne permets plus à quiconque de s’aventurer dans son nirvana aidé de sa langue.

Du coup assurez-vous déjà que votre partenaire soit dans un premier temps intéressée. Puis lancez-vous.

#2. Tout est question de préparation

Ne vous lancez pas immédiatement à l’assaut du champ de bataille. Vous avez besoin de préparation. Et dans ce contexte, la préparation c’est surtout des doigter répétés histoire de vérifier que le tunnel passe, et réveiller ses glandes afin qu’elles produisent de quoi lubrifier la rose de votre dame. Des baisers répétés, des caresses XXL et des fessées conditionnelles sont vos meilleurs amis.

N’oubliez pas de vous raser la barbe. C’est très désagréable de ressentir les poils frotter certaines parties molles du corps dans des moments d’excitation intense. Après quoi, vous pourrez lui faire découvrir les techniques apprises grâce à cet article.

#3. Allez-y ! Faites-lui plaisir monsieur !

Maintenant que tout est fin prêt, foncez ! Faites-lui plaisir ! Dégoupillez la torpille ! Faites exploser sa grenade ! Mais attention : dé-li-ca-te-ment. Que ce soit à l’écartement des lèvres qu’à la pénétration de votre langue dans son antre magique, tout est question de délicatesse. Assurez-vous que votre langue demeure souple en tous temps.

#4. Observez, son corps vous dira tout

Le fait de planter votre langue dans la rose de votre partenaire ne signifie absolument pas que le tour est joué. En effet, un cunnilingus c’est beaucoup plus que ça. Et pour jauger de la qualité de votre cunni, seule la réponse du corps de votre partenaire compte.

En termes de réponse, on pense notamment à des mamelons indurés, des gémissements plus fréquents et rapprochés, plus intenses et bien sûr le must du must, que votre partenaire presse votre tête histoire que celle-ci ne se détache point de sa tulipe entre-jambière.

Source : Gentleman Moderne