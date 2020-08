Avez-vous déjà été victime d’un refus alors que la température était chaude au point de faire griller le mercure dans la chambre ? C’est sans doute que votre engin a repoussé votre partenaire. Afin que cela n’arrive donc plus, voici nos 5 conseils pour faire de votre troisième pied l’un des plus beaux membres au monde. Voici nos 5 conseils pour rendre votre pénis tout beau et tout mignon !

#1. Régulièrement se laver le sexe

Ici, 5 règles sont à respecter scrupuleusement et sans excès :

Laver son sexe tous jours

Laver son engin en douceur

Laver chaque recoin de sa sphère génitale externe

Bien sécher son engin, et ses alentours

Faire usage d’un savon doux pour se laver

#2. S’hydrater abondamment le pénis

Vous l’ignoriez sans doute, mais la peau du pénis est fine et fragile. C’est pourquoi cet organe est sujet aux infections topiques. Et c’est pourquoi il est recommandé de s’hydrater les parties intimes régulièrement, en vue justement de créer un milieu défavorable à la prolifération de germes.

#3. Raser le plus souvent son pubis

Ne laissez pas votre pubis devenir la nouvelle Amazonie. Optez pour un rasage récurrent. L’idée étant de dompter le poil et surtout ordonner sa pousse.

#4. Attention au rasage

Bien qu’il soit recommandé de toujours garder les alentours de votre engin propres, il est tout autant recommandé de maîtriser vos poils. Car l’effet inverse peut se produire. Chez les personnes atteintes de maladies dermatologiques notamment. Et qui une fois le rasage achevé, font face à l’apparition de boutons.

#5. Une lingette avant et après, c’est magnifique

Et du coup, le dernier conseil se rapporte à l’instant où vous êtes sur le point de conclure. Comment avoir l’air toujours aussi beau et propre ? Tout simplement en disposant d’une lingette à proximité pour nettoyer le pénis avant le début de l’acte. Et à la fin de celui-ci.

Cela fait toujours son effet auprès des femmes, qui aiment la propreté (pour a plupart d’entre-elles).

Source : Gentleman Moderne