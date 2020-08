La drague est passé au mode 2.0 et désormais pour vous organiser une soirée pimentée ou rencontrer l’amour de votre vie, il suffit d’un smartphone, d’une application et de quelques secondes pour créer votre profil et swiper. A ce propos, comment créer un profil Tinder ? Ou plus exactement dans le cadre de cet article, quelles sont les erreurs à ne surtout pas commettre sur votre profil Tinder en vue d’accroître vos chances de dénicher la perle rare ? Voici nos 5 conseils !

#1. Se vanter à outrance

Vous venter sur Tinder n’est pas la bonne chose à faire. Déjà parce que les femmes sont peu nombreuses à apprécier les hommes vantards. Optez pour de la simplicité sans pour autant verser dans le simplisme.

#2. Être trop mystérieux

Des photos de vous toujours cagoulé ou en lunettes, il faut éviter à tout prix sur Tinder. De même qu’un profil de vous, qui ne renseigne sur aucune information à votre sujet. Parlez de vous sans pour autant verser dans la vantardise.

#3. Être trop simple

Vous exposer juste en T-shirts dépareillé et babouches vulgaires n’est pas la bonne attitude à avoir sur Tinder. En effet, dans une société commandée par le paraître, tout est question d’image. Mieux votre image projetée par votre profil Tinder est attractive, plus élevées sont les chances de piquer à vif dans l’œil d’une belle jeune femme du coin.

#4. Le profil de malhonnête

Le profil de malhonnête est celui d’une personne qui se vante de quelque chose qu’il n’est pas. Ou qui s’invente une vie spécialement sur Tinder afin d’atteindre ses objectifs avec plus de facilité. N’oubliez pas que la roue tourne et la Terre aussi. Demain après avoir pécho, vous rencontrerez cette jeune demoiselle qui vous croyait pilote d’avion de ligne, alors que vous n’êtes en fait que le technicien de surface du restaurant du coin.

Aimez votre vie et surtout soyez-en fier. Il n’y a pas de sot métier, que de sottes personnes.

#5. Des photos de groupe

Votre profil Tinder est un peu comme la vitrine de votre boutique. Et le produit phare de cette boutique, c’est bien évidemment vous ! Du coup, évitez absolument d’y exposer des photos de groupe. Ni celles avec vos copains de classe, ni celle avec vos collègues de travail ou votre bande d’ami du quartier.

Cela rend difficile pour les filles de savoir lequel vous êtes parmi les membres du groupe. Pourtant l’idée est de vous mettre en valeur justement.

Source : Gentleman Moderne