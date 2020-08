Lorsqu’on veut bien s’habiller, la première question à traverser notre esprit est forcément quelle marque choisir. Or bien souvent, le choix de la marque dépend de son style vestimentaire, mais aussi de sa bourse ou de l’origine des produits qu’on souhaite privilégier. Du coup sans faire de détour ni donner plus de poids à l’une ou l’autre des centaines de marques à absolument connaître pour un homme, voici la liste des 100 marques de vêtements les plus connues et appréciées du globe en 2020.

Les 100 marques de vêtements à connaître absolument

Abercrombie & Fitch ACNE Adidas Originals Alain Figaret AMI Antony Morato Armand Thiery Armor Lux Asos Balibaris Benetton Bershka Bexley BonneGueule La Boutique Officielle – LBO Brice C&A Calvin Klein Carven Celio Chevignon Comme des Garçons Commune de Paris 1871 COS De Fursac Desigual Devred 1902 Dickies Diesel Drapeau Noir Dsquared² Eden Park Element Eleven Paris Faguo Fred Perry G-Star Galeries Lafayette Gant Gap La Gentle Factory Hackett Hast Hircus H&M Hollister Hugo Boss IKKS Izac J.Crew Jack & Jones Jules Kenzo La Redoute Lacoste Le Coq Sportif LePantalon Le Slip Français Le Temps des Cerises Levi’s Lyle & Scott Mango Meraki Monoprix Montagut MUJI New Balance New Yorker Nudie Obey Clothing Patagonia Pier One Première Manche Primark Pull & Bear Pyrenex Quechua Ralph Lauren Redskins Reebok River Island Sandro Schott Scotch & Soda Selected Smuggler Superdry Supreme The Kooples The North Face Timberland Tommy Hilfiger Uniqlo Urban Outfitters Vans Wicket Woolrich Wrangler Zadig & Voltaire Zara

Comment appréhender cette liste ?

Notre classement officiel (par ordre alphabétique) des 100 marques à absolument connaître en 2020, nous avons regroupé de nouvelles pépites du monde du vêtement masculin. De même que des marques déjà établies et empiriques, comme l’Italien Benetton. Ceci afin de vous proposer le meilleur des deux mondes.