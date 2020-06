Arrivée sur le marché français il y a déjà plusieurs années, la cigarette électronique décompte un nombre d’adeptes de plus en plus élevé. Si pour les uns elle constitue une excellente alternative à la cigarette traditionnelle, pour d’autres la e-cigarette est un accessoire de mode à part entière, de nombreux fabricants ne lésinant pas sur les moyens pour rendre cette dernière visuellement attractive. Petite analyse.

Cigarette électronique, entre praticité et style

À l’origine la cigarette électronique n’avait pour seule vocation que celle d’aider à arrêter de fumer. De ce fait son apparence comptait moins que son efficacité. On s’en souvient, les premiers modèles de vapoteuses ressemblaient soit à un tube le plus souvent noir, soit à une cigarette traditionnelle. Aujourd’hui les choses sont toutes autres. Il suffit de se rendre sur une boutique en ligne spécialisée comme eliquidandco.com pour constater que les adeptes de la vape ont désormais un vaste choix !

En effet, la vapoteuse s’étant avérée utile pour stopper progressivement la “consommation du tabac , de nombreuses personnes l’ont adoptée au fil des années. Afin de satisfaire des vapoteurs de plus en plus exigeants quant au design de leur e-cigarette, les fabricants n’ont pas eu d’autre choix que de se montrer imaginatifs. Des modèles de plus en plus stylés ont ainsi envahi le marché. Formes, motifs, couleurs, on en trouve pour tous les profils de fumeurs, pour tous les goûts et pour toutes les bourses.

Les entreprises créatrices de cigarette électronique ont ainsi fait de ce produit un accessoire de mode à part entière. Véritable tendance, nombreux sont les vapoteurs qui ne se focalisent plus essentiellement sur le critère fonctionnalité pour faire un choix. L’élégance et l’esthétique du design sont devenus en conséquence des points auxquels les marques accordent un grand intérêt afin de proposer des modèles qui se démarquent, possibilité vous étant donnée de personnaliser la votre pour avoir un modèle unique.

Personnalisation de la cigarette électronique, la nouvelle tendance

Sur le marché de la cigarette électronique certaines marques sont aujourd’hui réputées pour la qualité, la performance et les designs des produits qu’ils proposent. Les férus de mode et de considérations stylistiques ont de ce fait le choix. Certaines marques n’hésitent pas d’ailleurs à s’arrimer à la mode du moment notamment en ce qui concerne les couleurs adoptées pour une saison ou encore les vêtements, chaussures, chapeaux ou sacs à main qui sont dans l’ère du temps.

Une tendance qui fait fureur cette année 2020 est celle de la customisation. Si vous le souhaitez, il est en effet possible de personnaliser votre vapoteuse comme d’autres l’ont fait en ornant leur matériel de diamants. Il existe néanmoins d’autres possibilités de personnalisation pour celles des personnes qui souhaitent quelque chose de sobre, mais d’unique. Elles sont vastes et remarquables, en général il y en a pour toutes les envies.

Un élément de personnalisation de la cigarette électronique peut être le matériau de fabrication. L’acier inoxydable figure parmi les matériaux les plus utilisés en ce sens, car permettant d’obtenir des formes singulières. Très tendance, vous pouvez demander à ce que votre vapoteuse soit créée à partir d’une canette de bière ou être semblable à une pipe. La personnalisation peut également se faire à partir du kit afin de donner une touche plus mode à votre accessoire.

Outre ses atouts pratiques, la cigarette électronique est devenue un accessoire de mode tendance que l’on peut faire correspondre à son look en la personnalisant. Les e-liquides incontournables pour vapoter n’échappent pas à cette envie qu’ont les fabricants de proposer des produits pour tous les goûts.