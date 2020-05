Tinder est l’une des applications de rencontres occasionnelles les plus répandues et populaires au monde. Avec plus de 100 millions d’utilisateurs sur la planète et une présence sur tous les continents, Tinder est l’une des rares firmes Web à avoir fait plus d’un geste en faveur de ses utilisateurs en ces temps de confinement. Désormais il est question d’appels vidéos afin de faciliter la drague à la maison depuis son petit écran tout simplement.

Tinder étudie la possibilité de passer des appels vidéos

Depuis l’instauration du confinement, nous sommes contraints de rester à la maison. Fini les sorties, les ciné, restaurants et autres activités en extérieur, puisqu’il est désormais question de barrer la route au coronavirus.

La maladie a déjà fait plus de 280 000 morts à travers le globe et tout porte à croire qu’il s’agit d’un chiffre minoré. Face à cela de nombreuses entreprises ont fait état de leur élan de solidarité afin de faciliter le confinement. Du moins le faire passer plus facilement, car on le sait tous rester à la maison est tout sauf facile. Surtout s’il faut le faire toute la journée et n’avoir pour seul contact avec l’extérieur que sa fenêtre ou son balcon.

Dans son cas Tinder propose rien de moins que l’idée d’émettre des appels vidéos.

Des appels vidéos pour faciliter la drague malgré le confinement

« Nous avons confiance dans le fait que la demande de connexion humaine ne se dissipera jamais et nous restons focalisé pour répondre à ce besoin » … « cette période de distanciation sociale aurait été pire pour les personnes célibataires – si nos produits n’existaient pas ».

Voilà les termes employés par Tinder au moment d’annoncer le développement de la fonctionnalité, qui viendra se greffer à son offre premium. Pour rappel cette offre premium est déjà offerte à tout le monde entier depuis le début du confinement.

Source : PhonAndroid