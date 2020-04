Perdre du poids peut s’apparenter dans certains cas à un parcours du combattant. Et cette période de confinement n’arrange pas les choses dans la mesure où nous sommes à la maison, nous mangeons à toute heure pour passer le temps et au final nous gonflons. Comment perdre le poids une fois le déconfinement acté ? Voici 8 sports hautement efficaces pour y parvenir.

Le rameur

L’un des avantages du rameur, c’est qu’il se pratique exclusivement en intérieur. Du coup, les hommes fans d’excuses pour ne pas se mettre à une activité physique auront vite fait de laisser tomber lesdites excuses.

Pour ceux qui n’en ont jamais entendu parler, le rameur est un appareil de fitness qui s’utilise en salon. Il travaille différents groupes musculaires. Notamment les abdominaux, les muscles du bras et des épaules. De même que les muscles du dos. C’est donc un excellent complément à votre régime amincissant.

La pratique du rameur permet de perdre en moyenne entre 550 et 680 kcal par heure. De quoi vous faire suer à grosses gouttes et drainer votre graisse. Difficile à pratiquer au départ, le rameur devient amusant au bout de quelques semaines.

Le cyclisme

Plus agréable à pratiquer en campagne notamment, le cyclisme est l’un des sports phares pour perdre du poids. Et de plus il ne demande que peu d’investissement, juste le vélo à acheter et le tour est joué. Du reste, sachez que le cyclisme fait perdre entre 400 et 900 Kcal par heure de pratique.

Lancez-vous au plus vite, vous n’avez plus aucune excuse si ce n’est la paresse !

La boxe

On vous voit déjà vous demander en quoi vous faire laminer et frapper par un adversaire sur un ring, peut vous aider à maigrir. En fait en parlant de boxe nous pensions avant tout à la boxe via un sac de frappe