Perdre du poids peut s’apparenter dans certains cas à un parcours du combattant. Et cette période de confinement n’arrange pas les choses dans la mesure où nous sommes à la maison, nous mangeons à toute heure pour passer le temps et au final nous gonflons. Comment perdre le poids une fois le déconfinement acté ? Voici 8 sports hautement efficaces pour y parvenir.

La natation

Certains le considèrent comme un sport olympique, pourtant la natation est avant tout un sport de détente, de relaxation et même de remise en forme. Pas besoin du coup d’être un athlète de haut niveau pour pouvoir la pratiquer.

Certains coachs sportifs s’accordent d’ailleurs à dire qu’il s’agit de l’un des sports les plus complets qui existent. Elle permet de travailler la quasi-totalité des muscles du corps humain. Tout particulièrement ceux des bras, des épaules et des jambes. La natation aide également à tonifier les muscles de l’abdomen, du coup après quelques séances dans les bassins vous pourrez dire adieu à votre petit bidon.

Les deux disciplines de nage que nous vous recommandons sont la brasse et le papillon. Toutes deux vous feront brûler pas moins de 545 et 680 kcal par jour. Une aubaine à coup sûr. Et n’oubliez pas un détail important : la nage les femmes aiment ça ! Du coup souriez en fendant les vagues dans la piscine, vous pourrez probablement en choper une avec qui essayer vos nouvelles techniques de préliminaires.

La course à pied

Les sportifs amateurs sont sans doute ceux qui pratiquent le plus la course à pied. Et c’est l’un des sports les plus populaires pour maigrir. Cependant ce n’est pas une solution miracle dans la mesure où le nombre de calories brûlées par heure dépendra fortement du rythme de la course.

Cependant, une moyenne de 400 à 1 000 kcal est largement possible en régime soutenu. De plus ce sport se pratique en intérieur comme en extérieur.