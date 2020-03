Vous frôlez la quarantaine ou vous vous demandez à quoi votre quotidien ou votre corps ressemblera une fois cet âge atteint ? C’est clair que vous pensez à la crise de la quarantaine. Considérée à tort par certains comme l’andropause, celle-ci est pourtant un peu plus complexe que cela et comporte même des symptômes que nous allons essayer de vous expliquer ici.

#1. La perte de cheveux

Les déséquilibres hormonaux et psychiques peuvent entraîner une perte de cheveux au-delà des 40 ans. Prenez soin de votre coupe !

#2. La prise de poids surtout au ventre

Loin d’être un mythe, c’est une réalité absolue. Passé les 40 ans la bedaine s’installe chez tous les hommes. C’est pourquoi il est important d’entamer dès lors une activité physique soutenue et régulière, pour maintenir la forme notamment.

#3. L’irritabilité est de mise

L’humeur et la manière de réfléchir de l’homme change dès la quarantaine entamée ou passée. C’est un fait qui n’a pas de fondement scientifique mais qui est cependant reconnu de tous. Du coup, il est important de bien avoir à l’esprit que vos enfants ne sont pas la source de vos échecs. De même que votre douce et tendre. Lâchez leur du lest !

#4. Votre femme… pfff qu’elle crève

Ce quatrième et dernier symptômes n’est absolument pas commun à tous les hommes dans la mesure où si votre amour est plus fort que tout, vous ne pourrez jamais vous détourner de votre chère et tendre. Cependant, voilà vous aurez toujours cette tendance à vouloir soulever les jupons de plus jeunes partenaires, que votre femme.

Le seul conseil que nous pouvons vous donner dans cette circonstance est d’évaluer le pour et le contre entre votre situation actuelle, votre bonheur familial et conjugal ainsi que les implications d’un adultère découvert sur tout cela.